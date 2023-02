Alantra ficha a Nemesio Fernández-Cuesta para su nuevo grupo transversal de transición energética

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La firma de servicios financieros Alantra ha fichado al ex secretario de Estado español de Energía y ex presidente de Eolia Renovables, Nemesio Fernández-Cuesta, y al ex ministro francés de Transición Energética y Ecología, François de Rugy, para presidir su nuevo grupo transversal de transición energética.

Fernández-Cuesta fue secretario de Estado de Energía de España de 1996 a 1998 y ha ocupado importantes cargos de responsabilidad en compañías de energía: trabajó en Repsol durante más de veinte años y fue presidente de Eolia Renovables. Además, ha ocupado otros cargos ejecutivos, como el de presidente y consejero delegado del Diario ABC y vicepresidente de Vocento.

"Me entusiasma unirme a Alantra junto con François en un momento de desafío y oportunidad críticos. Consideramos la transición energética y la descarbonización de la economía mundial como un claro factor de creación de valor que será diferencial en los próximos años, tanto para materializar eficiencias como para generar nuevas oportunidades de negocio sostenibles", ha señalado Fernández-Cuesta.

El nuevo negocio proporcionará asesoramiento especializado, gestión de activos, tecnología y asesoramiento estratégico a inversores, empresas y emprendedores que busquen mejorar la eficiencia energética descarbonizando su operativa o invirtiendo en innovaciones energéticas limpias y proyectos de infraestructuras de energías renovables en el sur de Europa, según ha explicado la firma en un comunicado.

Alantra cuenta con más de 65 profesionales dedicados al asesoramiento y la inversión en transición energética y sostenibilidad en todas sus actividades, y aspira a movilizar unos 2.000 millones de euros para infraestructuras solares e innovación en energías limpias.

En este sentido, la firma adquirió recientemente una participación mayoritaria en Deko Data, una empresa de reciente creación centrada en ayudar a las empresas a crear valor a través de soluciones de análisis avanzado de datos e inteligencia artificial a gran escala.