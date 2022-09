Alaska se convierte en la madrina de 'Wax horror experience', la nueva área de terror en el Museo de Cera

MADRID, 29 (CHANCE)

En este año en el que se cumple el cincuenta aniversario del Museo de Cera de Madrid, Alaska se convierte en madrina de esta nueva área del terror, 'Wax horror experience', con diseño y dirección artística del cineasta Víctor Matellano, y el arte de un grupo de escultores encabezados por Colin Arthur, el responsable de las criaturas de La historia interminable.

Europa Press Reportajes ha podido hablar con la artista en este día tan especial para ella al presentar esta nueva área tematizada llamada 'Wax horror experience': "El terror es para que te dé miedo y si no te da miedo el terror, no puedes disfrutar del terror".

En cuanto a de donde le viene su afición por el terror, la cantante nos confiesa que: "Yo empecé el cine con mi madre a ver santo contra las mujeres vampiro a los 6 años en México entonces algo habrá". La presentadora también nos ha asegurado que su marido, Mario Vaquerizo, también es un aficionado a lo paranormal: "También lo disfruta, no tiene la misma afición que yo, pero lo disfruta. Él iba al cine del terror de San Sebastián antes de que yo lo conociera o sea que tenemos mundos comunes ahí".

De lo que no nos ha querido hablar Alaska es de la ruptura entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Acostumbrada a hablar de la actualidad del corazón, la cantante ha querido dar todo el protagonismo al evento al que asistía y nos ha asegurado que ya hablará públicamente sobre esta nueva polémica que azota los medios de comunicación: "Hoy no. Nos vamos a ver cada día y yo os lo cuento mañana sin ningún problema, pero hoy no".