Alaska habla por primera vez sobre el blog de Jorge Javier Vázquez

MADRID, 16 (CHANCE)

El pasado miércoles Jorge Javier Vázquez dedicaba su blog en la revista Lecturas a Mario Vaquerizo y Alaska. Unas palabras que han causado un gran revuelo y que él mismo calificaba como 'la gran decepción' porque no entiende cómo la artista trabaja en un programa donde arremeten contra él y su programa, y como su marido expresa en una entrevista -en 'Déjate querer'- que ahora hay cosas que no se pueden decir por miedo a la repercusión.

Esta tarde nos hemos reencontrado con Alaska en los Premios Dial, en Tenerife, y le hemos preguntado por esta polémica... pero antes, la artista nos confesaba estar viviendo unas semanas de muchos eventos, ya que también la vimos en la presentación del biopic de Miguel Bosé.

Aprovechábamos esta 'percha' para preguntarle si en el caso de que se hiciera una serie sobre ellos, quién serían los actores que se meterían en sus vidas. Alaska lo tiene claro, en su caso "Dora, de la pequeña y de las mayores, Pilar Rubio" y en el caso de Mario, reflexiona con la prensa: "Yatra es alto, ¿verdad?".

Compartiendo alfombra con Sebastián Yatra, que está de actualidad por esas fotografías en actitud cariñosa con Aitana Ocaña que confirmarían su relación sentimental... Alaska ha aclarado que ha visto esas imágenes y que "no hay beso, que lo he visto", pero "son guapísimos los dos", así que ella declara también su deseo de que "ojalá" sean "parejaza".

Y ahora sí. Alaska ha dejado claro que "mi opinión es la contraria a la que" Jorge Javier cuenta en su blog y asegurado que no hay nada que rebatir porque es un artículo de opinión y ante eso, no puede decir nada: "faltaría más que una persona que escribe en un medio y firma su artículo no pueda hablar de lo que quiera".

Alaska no se siente dolida "porque no me siento retratada, entonces es muy distinto" y nos ha asegurado que "no hay nada que añadir, él ha escrito un artículo y es su opinión". "No me sorprendió, tampoco me lo esperaba, pero muchas veces puedes leer por detrás las cosas y vivo en este mundo" ha explicado.

Quitándole hierro al asunto, Alaska ha zanjado el tema confesando que "no tiene ninguna importancia" y que le sigue teniendo el mismo cariño "que le tenía, nos ha tratado siempre maravillosamente, en el programa nos lo hemos pasado bomba y espero que siga siendo así". No por ese artículo la cantante va a cambiar su opinión sobre el presentador: "es un gran entretenedor, ¿tenéis alguna duda? no hay nada qué decir".