Alaska y Mario celebran el día en el que se dieron su primer beso

Alaska y Mario Vaquerizo es una de las parejas de nuestro panorama mediático que más nos gusta ver en pantalla y con la que mejor nos lo pasamos cada vez que concursan en algún programa. Y es que la base de esta relación, el sentido del humor que hay y sobre todo, el cariño y la admiración que sienten mutuamente nos refleja lo felices que son juntos. Es por eso por lo que la pareja tiene guardado bajo llave en su mente fechas que solo ellos podrían recordar, como la del primer beso.

Este martes los dos se han dejado ver por la noche madrileña cenando en un restaurante y festejando esta fecha tan maravillosa que nadie debería olvidar. Tanto es así que Mario nos confesaba que: "Hay que celebrar la vida. En estos momentos en los que la vida está siendo muy dificultosa para muchísimas personas hay que celebrar la vida. A veces me pongo de mala leche, no me gusta esta nueva normalidad pero tenemos que vivir esta realidad que nos ha tocado vivir. No me gusta hablar contigo con una mascarilla, me parece una falta de educación pero también sería quitármela en los momentos que estamos pasando, tenemos que tener precaución. Precaución sí, pero miedo no, el miedo paraliza".

Si hay algo que nos encanta de Mario Vaquerizo es la facilidad que tienen para argumentar lo que piensa y lo natural que siempre se ha mostrado ante la cámara. Otro momento que nunca olvidan es el día que se casó con su mujer en Las Vegas: "Ahora lo que celebraremos es en Noviembre la primera boda que tuvimos Olvido y yo en el 99 en Las Vegas, para mí fue la boda más importante que he tenido, me uní de por vida a la Olvi, mientras ella me aguante".

A pesar del duro momento por el que está pasando todo el mundo por el Covid-19, Mario Vaquerizo asegura que es todo un afortunado: "Tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor, el que tenga esas tres cosas que de gracias a Dios". Lo cierto que el cantante no se puede quejar de nada de eso.

En cuanto al momento tan especial que está teniendo Alaska en televisión como presentadora de Cine de Barrio, Mario asegura que: "Lo mejor es cuando Concha Velasco me llamó y me dijo 'Pásame a la niña', le dijo 'Que sepas que eres mi mejor sustituta'. Que eso Concha se lo diga a Olvido, con lo que significa Concha para ella, eso fue el mejor regalo aparte de Cine de Barrio".