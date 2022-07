Alaska y Mario Vaquerizo nos dan su opinión sobre el discurso de Isabel Pantoja

MADRID, 15 (CHANCE)

Mario Vaquerizo no ha dudado en dar su opinión acerca del discurso de Isabel Pantoja en el orgullo gay: "Os metéis en camisa de 11 varas, cada maricón en su mundo, nunca mejor dicho. Cada uno que diga lo que quiera y lo que sienta, no podemos interpretar lo que creamos de las palabras de otra persona". Y es que asegura que: "el problema no lo tiene Isabel, lo tiene la gente que le da las vueltas, Isabel es una señora, lo hace muy bien y ya está. Que todo el mundo normalice la opción sexual de cada uno y ya está cada uno lo vive de una manera y hay que respetar, no hay que buscar si uno ha dicho una cosa, otro ha dicho otra cosa".

Por su parte Alaska quiso añadir: "Creo que está muy claro, es una frase muy clara, 'yo soy una más de vosotros'". La cantante nos insistía en que: "recibió un premio y dedicó unas bonitas palabras que había allí, yo no le daría más vueltas al asunto. Si te pones a buscar esas palabras en cantantes, actrices, políticos, escritores las encuentras en todo, son unas palabras que se dicen habitualmente".

La pareja acudía a una fiesta que organizaba Carmen Lomana por su Santo y nos confesaban cómo la conocieron y los años que llevan como amigos, comentan: "A Carmen un día la vimos por televisión y Olvido dijo quiero conocer a esta señora. Unos amigos en común nos hicieron el contacto. Carlos Pérez y Beatriz Cortazar hace como 15 años o así".

Les preguntamos también por las vacaciones y la pareja nos confirma que no tienen tiempo este verano: "Tenemos conciertos hasta el 5 de diciembre. En enero sí, yo en enero me quiero operar y después ya veremos". Parece que hasta finales de año los dos tortolitos no podrán descansar después de estar todo el año atuando por toda España.