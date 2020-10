Alaska vive su mejor momento profesional como presentadora de 'Cine de Barrio'

MADRID, 28 (CHANCE)

Alaska está viviendo uno de los mejores momentos profesionales de su carrera como artista y es que aunque la cantante siempre ha tenido mucho reconocimiento -porque se ha trabajado sus éxitos como nadie-, presentar Cine de Barrio para ella ha sido como un regalo. Ya sabemos que si hay algo que le guste es la historia y si hablamos de la historia musical y televisiva de España, Olvido se vuelve loca.

Sobre este momento tan especial, Alaska nos ha confesado que: "Si, feliz. Ya lo sabéis, semana a semana presentando a gente que me gusta y películas que me gustan, el teatro que lo estrenamos la semana pasada también va fenomenal, Telepasión que lo he estado grabando hoy...". Y es que a pesar de las consecuencias que está trayendo la pandemia, la cantante tiene claro que: "Estamos pasando una situación delicada pero hay que salir por la noche y hay que intentar que esto funcione".

Concha Velasco le ha dado la enhorabuena a Alaska por lo bien que lo está haciendo como presentadora y lo cierto es que nosotros no nos esperábamos otra cosa por parte de la cantante ya que sabemos que si de algo se caracteriza es por su profesionalidad en todos los ámbitos en los que se adentra. En cuanto a estas palabras de la cantante de La chica ye-ye, confiesa que: "Hicimos el cambio y luego ella llamó. Concha estrenó teatro el mismo día que nosotros así que ahí vamos a estar una temporada sin verla a ella y nosotras a ella".

Y es que hemos pillado a la pareja cenando en la capital madrileña celebrando el aniversario de su primer beso. Ya sabemos que los dos, tal como han confesado muchas veces, celebran el aniversario de su primer beso y también el de su boda en las Vegas. Además de tantas fechas que tienen guardadas en la memoria y que se han quedado en la intimidad de este maravilloso matrimonio que cada día nos encanta más.