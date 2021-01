Alastuey (UGT) afirma que no hay perspectivas de recuperación económica "a dos o tres años" vista

"Hemos pasado un año hablando de los ERTE, de medidas anti-COVID, y toca ya empezar a hablar de las cosas que dejamos en marzo"

El secretario general de UGT-Aragón, Daniel Alastuey, ha afirmado que no hay perspectivas de recuperación económica "a dos o tres años" vista. Además, ha asegurado, en una entrevista a Europa Press, que en la Mesa del Diálogo Social "hay que alcanzar acuerdos en otras materias --aparte de los ERTE y las estrictamente pensadas para salvaguardar el empleo en los momentos de restricciones sanitarias-- para avanzar".

"La dicotomía entre economía y sanidad no existe. Si algo hemos aprendido es que, si no tomamos medidas, se resiente la salud, pero se resiente también la economía, con lo cual ambos temas tiene que ir unidos", ha evidenciado. Así las cosas, "la situación respecto al empleo es mala".

"En Aragón parecía que íbamos un poco mejor, pero los dos últimos meses han dado malos resultados, y la verdad es que 2020 ha sido un año que nos ha hecho retroceder, en términos de empleo, a 2018. Estamos ahora más o menos en los mismos niveles de empleo que teníamos en diciembre de 2018 y, por tanto, es un dato negativo".

Además, ha mencionado que el empleo "no ha recuperado calidad", ya que "sigue siendo precario" y con una reducción de las rentas por los ERTE. Asimismo, los parados tienen "menos protección".

"El empleo que se ha destruido realmente es el empleo temporal, porque nuestro mercado de trabajo se ajusta despidiendo, y lo que se despidió en el primer momento fue fundamentalmente empleo temporal. Esto hace que, en este momento, pese más que antes de la crisis el empleo indefinido que el empleo temporal".

Sin embargo, ha advertido de que este 2020 se han hecho un 25 por ciento menos de contratos que en el año anterior. "Del total de contratos, en el caso de los hombres, más del 7 por ciento son indefinidos a tiempo completo y, sin embargo, en el caso de las mujeres no llegan al 4 por ciento".

Todo esto supone, ha continuado, que se esté produciendo "un efecto estadístico que es que el empleo indefinido pese un poco más, pero se debe a la destrucción de empleo temporal". Además, el empleo indefinido "favorece más a los hombres y a las mujeres, a quienes les ha tocado la peor parte de la crisis, porque están ocupadas en los sectores que más han sufrido, como la hostelería, el comercio, actividades artísticas, culturales y recreativas".

INMUNIDAD DE GRUPO

"Por lo tanto, hacemos un balance malo del año 2020, y con no muy buenas perspectivas para 2021, porque es obvio que hasta que no alcancemos cierta inmunidad de grupo al coronavirus, y eso solo se consigue con la vacuna, no se va a normalizar la situación económica. Tenemos unas perspectivas de recuperación económica a dos o tres años", ha apostillado.

Respecto a los datos laborales y económicos de Aragón, ha apuntado que la región está "un poco mejor" que la media española, pero "hasta el mes de octubre", ya que "los meses de noviembre y diciembre han ido a peor".

Esta situación la ha achacado a las características del sistema productivo: "Nos ha ido mejor porque tenemos más industria, pero justo cuando ha llegado los meses en que debía haber empezado la campaña del turismo de nieve, la verdad es que una provincia como Huesca ha visto como se desplomaba el empleo". Aunque ha matizado que, en general, se sigue manteniendo el diferencial positivo con la media nacional.

Para hacer frente a esta situación, "hay seguir tomando las medidas sanitarias precisas y, sobre todo, ser inteligentes ahora en la aplicación de los fondos europeos, empezar a trabajar ya en la recuperación y, al mismo tiempo, en aquellas cosas que habíamos dejado pendientes".

"Hemos pasado un año hablando, fundamentalmente, de los ERTE, de protección social, de medidas anti-COVID, y toca ya empezar a hablar de las cosas que dejamos en el mes de marzo". Para impulsar este diálogo, los sindicatos han convocado movilizaciones en toda España, incluidas las tres capitales de provincia aragonesas, para el 11 de febrero.

Entre los asuntos más importantes a tratar, ha citado el Salario Mínimo Interprofesional. "No entendemos que el Gobierno no haya hecho una subida del SMI, entre otras cosas porque lo que está haciendo es castigar a los trabajadores con menos recursos a ser los únicos que no tengan una subida salarial. El resto de los trabajadores tienen las subidas que figuran en los convenios colectivos, a los empleados públicos se les ha subido, aunque haya sido nueve décimas, a los pensionistas también se les aplica la subida salarial, y justo a los trabajadores que menos poder adquisitivo tienen no se les ha subido nada".

Asimismo, ha incidido en la derogación de la reforma laboral: "Es obvio que el Gobierno de España está diciendo que tenemos un mercado laboral dual y que esa es una de las reformas que está dispuesto a adoptar para presentar a Europa, pero claro, es que eso pasa por la derogación de la reforma laboral de 2012 y parte de la 2010, por tanto, nosotros exigimos que se abra la mesa de negociación".

También ha mencionado las pensiones, un tema que tiene que negociarse cumpliendo con el Pato de Toledo que "llegó a unas conclusiones determinadas y esas conclusiones tienen que venir a la mesa de negociación". "Lo que pretendemos es asegurar la viabilidad del sistema o evitar que haya recortes en las pensiones".

"Esos son los tres temas que vamos a poner encima de la mesa, nosotros creemos que el Gobierno no se puede escudar en la unanimidad de la negociación a la hora de tomar medidas. Estamos diciendo, primero, que se negocie y, segundo, que si los empresarios ponen dificultades para alcanzar acuerdos en estos tres temas, el Gobierno lo que tiene que hacer es aplicar su programa electoral y su programa de coalición".

DIÁLOGO SOCIAL EN ARAGÓN

Alastuey ha recordado que, en la Mesa del Diálogo Social de Aragón, se negoció y firmó en verano la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica. Mientras, ha detallado que ahora se están centrando en los planes del Gobierno autonómico para la captación de fondos europeos y en las políticas activas de empleo.

Ha considerado que, en este contexto, la rehabilitación de viviendas va a ser un sector que va a necesitar "mucha mano de obra" y que, "afortunadamente", va a absorber "a una parte de las personas que están en desempleo". Pero todo ello "solo se puede articular mediante políticas de formación, de reconversión, que tenemos que llevar a cabo en el 2021".

"Por tanto, sí. El diálogo social funciona. Pero funciona, evidentemente, adaptado a las circunstancias que tenemos ahora, y espero que a lo largo de las próximas semanas podamos alcanzar acuerdos sobre la Agenda Aragonesa de Empleo, sobre negociación colectiva y sobre otras materias que nos permitan avanzar".

PREGUNTAS SOBRE LOS ERTE

En este contexto de crisis, los afiliados y trabajadores plantean una gran cantidad de consultas al sindicato relacionadas con la situación de pandemia. "Sobre todo, en los sectores más afectados, preguntan sobre los ERTE, sobre si se van a mantener y sobre los sectores a los que van a afectar".

Alastuey ha comentado que, aunque poco a poco muchos temas se van aclarando, persisten cuestiones sobre problemas con las relaciones con los organismos del Gobierno, como la seguridad social, en el caso del Ingreso Mínimo Vital, o con el SEPE, por los defectos de trasmisión de datos y los retrasos en la tramitación de los expedientes".

"Nos preguntan, por supuesto, por los protocolos anti-COVID y por las cuarentenas cuando tienes un positivo cerca". Además, hay sectores "especialmente afectados por la pandemia", que puede ser por ejemplo la sanidad, donde la gente está "muy cansada y tiene muchos problemas para coger permisos y vacaciones", mientras que los docentes siguen "tienen muchas dudas y preguntan sobre temas de ventilación y de protección".