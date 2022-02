Alatzne se separa de Rafa y Carmen para dar comienzo a su concurso

MADRID, 6 (CHANCE)

Las discusiones en la casa de 'Secret Story' no tienen fin, si las mellizas eran las principales protagonistas de estos enfrentamientos, en esta ocasión el cuarteto pende de un hilo. Carmen, Rafa, Álvaro y Alatzne están viviendo sus peores momentos como grupo y lo cierto es que no hay vistas a que se vaya a arreglar.

Por un lado, Rafa y Carmen tuvieron una conversación este fin de semana en el que aseguraban que Alatzne estaba molesta porque una de las noches éstos dos se quedaron hablando y no contaron con ella... pero lo cierto es que ésta se está dando cuenta de malos gestos por parte de sus amigos, ya que siempre que acude a un sitio donde están hablando, se callan y tiene la sensación de que hablan de ella -está en lo cierto-.

Además, Álvaro está más fuera del grupo porque él ha dicho por activa y por pasiva que no va a nominar a Brenda y que no quiere estar condicionado por las nominaciones de Rafa y Carmen. En este sentido, el concursante quiere ir por libre y esto está siendo muy criticado por el resto ya que no les beneficia como grupo -si los cuatro nominan igual, salen ganando-.

Alatzne está cansada porque ha visto esos gestos por parte de Rafa y Carmen que no le gustan, además -y esto ella no lo sabe- Rafa ha rajado de ella asegurando que tiene la sensación de que le gusta y diciéndole a su amiga del alma que ese es uno de los motivos por los que se ha distanciado de ella.

El grupo, ya no es grupo. Alatzne ha dado carpetazo haciendo gala de su madurez y se ha dejado ver este fin de semana con todos los compañeros de la casa con los que no había conversado hasta ahora y lo cierto es que, aunque siente una decepción tremenda, la hemos visto sonreír. Ahora las vistas están puestas a lo que pasará esta semana, ya que en la palestra están: Álvaro, Rafa, Carmen, Alatzne y Alberto... ¿quién de todos se marchará de la casa más famosa de España?