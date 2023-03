Álava considera "inaplazable" reorientar el futuro de la DOC Rioja con medidas dirigidas a la generación de valor

Ramiro González cree que la estrategia del Consejo Regulador provoca la desaparición de pequeños viticultores y bodegas en Rioja Alavesa

VITORIA, 14 (EUROPA PRESS)

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha afirmado que el acuerdo adoptado por la DOC Rioja para que las bodegas y cooperativas reduzcan sus rendimientos en los próximos dos años es "necesario y va en la buena dirección", pero ha advertido de que "será insuficiente si no se reconsidera el futuro de la denominación", ya que está "sobredimensionada". Por ello, ve "necesario e inaplazable, reorientar el futuro de la denominación hacia la generación de valor, descentralizar la gestión y la toma de decisiones, y apostar realmente por la calidad de los vinos y el reposicionamiento de la marca".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, González ha sido preguntado sobre el acuerdo alcanzado en el seno del pleno del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada (DOC) Rioja por el que las bodegas y cooperativas reducirán sus rendimientos de transformación durante los próximos dos años.

González ha afirmado que esta decisión del Consejo Regulador se produce ante la "situación difícil" del mercado de Rioja que dispone de "grandes excedentes" en la denominación y considera que era "necesaria" porque "resulta imprescindible adoptar medidas urgentes para recuperar el equilibrio entre la oferta y la demanda, y reducir de esta manera la ratio en las existencias del vino".

Sin embargo, ha recordado que "no han sido precisamente los pequeños viticultores ni las bodegas familiares de Rioja Alavesa las que han provocado esta situación", si no que "tiene su origen fundamentalmente, en un conjunto de decisiones equivocadas que ha adoptado durante los últimos años el Consejo Regulador de Rioja".

Como ejemplo, ha citado "la autorización de plantaciones en zonas no aptas para el cultivo o no controlar de forma suficiente la calificación de los vinos, además de no alcanzar las optimistas previsiones de ventas del plan estratégico".

"Estas causas producidas por el propio Consejo Regulador, trascienden a las dificultades por las que han pasado todas las denominaciones de origen, de pandemia, Brexit, crisis de consumo, incrementos de costes de producción o aranceles", ha señalado.

Para González, las medidas anunciadas ayer "son necesarias y van en la buena dirección" pero ha advertido de que "serán insuficientes si no se reconsidera el futuro de la denominación".

DO "SOBREDIMENSIONADA"

"Se ha construido una denominación sobredimensionada en la que el objetivo principal ha sido crecer en ventas, antes que la creación del valor, el posicionamiento y la notoriedad de la marca", ha criticado.

Por ello, considera que "esa estrategia está provocando en Rioja Alavesa, la desaparición de pequeños viticultores y bodegas, que son los que han generado equilibrio y vida en la comarca".

El diputado general de Álava ha defendido que "además de adoptar medidas para lograr el equilibrio comercial a corto plazo", considera "necesario e inaplazable, reorientar el futuro de la denominación hacia la generación de valor, descentralizar la gestión y la toma de decisiones, y apostar realmente por la calidad de los vinos y el reposicionamiento de la marca".