Alba Carrillo anuncia su ruptura con Álex Coves

MADRID, 20 (CHANCE)

Hace unas horas nos enterábamos que Nicolás de Grecia y Tatiana Blatnik ponían punto y final a su matrimonio a través de un comunicado con el que informaban de la disolución de su relación tras catorce años de amor.

Una noticia que han tratado esta mañana en el programa 'DCorazón' de TVE y que ha afectado a Alba Carrillo... ¿por qué? Sin esperarlo, la colaboradora ha confirmado su ruptura sentimental con Álex Coves.

La modelo conoció al empresario el pasado verano y desde entonces ha compartido publicaciones en su perfil de Instagram festejando su amor por todo lo alto... pero sin embargo, parece que no ha podido ser.

Alba se reía al ser preguntada por el y aseguraba que la sonrisa "es mi arma de defensa, yo me meto en la risa y el humor, el humor negro", pero confirmaba que su amor con Álex se ha acabado: "No, ya no".

Además, la colaboradora ha confesado que "bien no estoy" y que su ruptura se deben a "cosas que pasan", pero que "no ha sido una cosa tormentosa, lo que pasa que está siendo algo complicado".

Tirando del humor, Carrillo ha asegurado que "tengo gran alegría porque la semana que viene es el cumple de Euprepio" y allí espera poder divertirse y, quién sabe, conocer a un nuevo amor.