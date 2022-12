Alba Carrillo arremete contra Bea Jarrín y desvela más detalles de su 'noche loca' con Jorge Pérez

MADRID, 9 (CHANCE)

Si pensábamos que ya lo habíamos escuchado todo sobre la 'noche de amor' de Alba Carrillo y Jorge Pérez, la realidad supera una vez más a la ficción y un nuevo personaje ha irrumpido en el que va camino de convertirse en el culebrón del año (con permiso de Tamara Falcó e Íñigo Onieva). Se trata de Bea Jarrín, periodista de Unicorn que se ha rumoreado que también tonteó con el cántabro durante la famosa fiesta, y que ha roto su silencio para dejar claro que lo único que le une al marido de Alicia Peña es una buena amistad y aclarar que si se acercó a él fue solo para separarlo de su compañera en 'Ya es mediodía' porque estaba viendo que el tonteo se le estaba yendo de las manos.

Además, Bea Jarrín habría utilizado la palabra "desatada" para referirse a Alba, revelando que la modelo la "apartó de una manera abrupta" cuando se interpuso entre ella y Jorge durante la fiesta de Unicorn, dejando entrever que es cierto que la modelo la empujó como se ha rumoreado.

Después de 72 horas alejada de los focos tras tocar fondo por la presión que ha sufrido en los últimos días, era la propia Alba la que daba la réplica a Bea Jarrín apareciendo por sorpresa en 'Fiesta' este jueves: "Lo que hizo fue quedarse la primera de la cola para ver si también pillaba algo. Yo te vi con la boca metida en el cuello de Jorge, estabas ahí para ver qué era lo que pillabas". "A Ucrania, a por el Pullitzer" añadía con ironía antes de abandonar el plató mientras la periodista de Cuatro se defendía de las demoledoras pullas.

Unos dardos que Alba no ha dudado en repetir este viernes, en su esperada reaparición en 'Ya es mediodía' después de su paso por el hospital tras sufrir un ataque de ansiedad: "He tenido que resetear porque el otro día tuve un poquito de ansiedad porque al final todo el mundo te da su opinión aunque sea con su mejor opinión, y cortocircuité. Estoy cansada" ha confesado, reconociendo que aunque estar con su familia y desconectar estos días le ha sentado "fenomenal", "en 72 horas no se hacen milagros".

Lo primero que ha hecho en su regreso al programa, repetir que ella en ningún momento dijo que Jorge fuese un "empotrador", aunque sí ha revelado que "me esperaba que fuese mucho más paradito, pero no en el sexo, en la noche, de fiesta". "Otra cosa es que piense que es un empotrador pero jámás lo he dicho" ha añadido con una sonrisa pícara.

Además, y después de todo lo que se ha dicho en los últimos días, ha puntualizado que la hora a la que Jorge la llevó a su casa - "me lo pasé muy bien y llegué muy contenta porque fue muy cariñosa la despedida" ha afirmado - no fue a las 8 como pensábamos, sino a las 6:30-7:00: "Timbré, me abrió mi madre y ya estaba clareando".

Pero al margen de su affaire con el cántabro, Alba ha arremetido contra Bea Jarrín por intentar dejarla "de agresiva". "Yo que sé cómo aparté a Bea de Jorge, pero yo también tengo un hijo y una familia y me parece muy feo que me llames 'desatada' siendo una mujer soltera sin ningún tipo de compromiso, y de él dices que 'no era correcto', 'que se equivocó'. Siendo un hombre casado, aunque sea tu amigo. Eres una machista" ha exclamado molesta, dirigiendo el foco al representante de la reportera que, casualmente, es el mismo que el de Jorge, Agustín Etienne: "Tiene que comprarle un buen regalo de Navidad a Olga Moreno y está dando de comer a todos sus representados gracias a Alba Carrillo".

"Bea tontea con Jorge y le mete la boca en el cuello. Me sorprende que para separar a tu amigo le metas el hocico en el cuello" ha añadido con ironía, revelando que la periodista de Cuatro no es ninguna "santa" y que "un hombre súper famoso al que quiero mucho me ha mandado un mensaje para decirme que el otro día Bea Jarrín se fue a su casa".

"No me llames agresiva, que son muy malas artes, porque mientras Jorge me estaba tocando el culo a mí estaba dándole la mano a la otra, y de ahí que me enfadase y se montase la gozadera. Además Jorge no me defendió cuando Bea dijo cosas tan feas de mí" ha añadido, descubriendo así por fin por qué Marta López se la llevó precipitadamente de la fiesta.

Testigo directo de todo lo que sucedió y casualmente hoy también en 'Ya es mediodía', la ex gran hermana ha dado la razón a Alba en todo y ha asegurado que ella vio a Bea Jarrín y Jorge paseando de la mano esa noche y, además, ha desvelado que la reportera no dijo solamente que la modelo estaba desatada: "Dijo más cosas y le habló de manera despectiva" ha asegurado.