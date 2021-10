Alba Carrillo arremete contra Miguel Frigenti

MADRID, 8 (CHANCE)

Alba Carrillo y Miguel Frigenti se han enfrentado esta tarde en directo después de que el colaborador se incorpore de nuevo a 'Sálvame Diario' y lo cierto es que nos hemos quedado de piedra al saber una información que siempre se había rumoreado en los platós, pero que nunca se había confirmado.

La hija de Lucía Pariente ha asegurado que Miguel habló mal de la boda de Belén Esteban: "¿Por qué no dices lo que dijiste de la boda de Belén Esteban? Cuenta lo que ibas diciendo en las reuniones de 'Ya es mediodía' y tengo testigos que pueden confirmar lo que dijo"... a lo que el expulsado de 'Secret Story' aseguraba que no había hablado mal.

Carlota Corredera llamaba en directo a Belén y ésta confiaba plenamente en su amigo: "Miguel es amigo mío, si él ha hecho eso, que no me lo creo, yo desde luego hasta que yo no lo vea claro seguirá siendo mi amigo. Cada uno sabe lo que tiene y cómo actúa" y ha asegurado que: "No me dolería porque fue la boda que mi marido y yo quisimos, si me preguntas si dudo de Miguel, te soy honesta y te digo que no".

Lo que nadie se esperaba es que Miguel reconociese, tras haberlo negado, que criticó la boda de su amiga: "Me da igual que se enfade Belén, pero en la vida he utilizado la palabra horterada, lo único que dije en una reunión de 'Ya es mediodía' es que me quedé con hambre, eso fue lo único que dije. En mi vida hubiese dicho que fue una horterada porque no lo pienso. Nunca me he atrevido a decirlo por si Belén se enfadaba".

Belén Esteban, que escuchaba desde el otro lado del teléfono en silencio, terminaba desvelando que se sentía dolida por este: "Si eso es así, no me parece bien, porque yo se lo pregunté a él si hizo algún comentario y él me dijo que no había dicho nada. Me parece mal que se lo haya preguntado y no me haya dicho nada".