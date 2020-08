Alba Carrillo asegura que la relación con Fonsi Nieto siempre ha sido buena por el bien de su hijo

MADRID, 7 (CHANCE)

Alba Carrillo ha tenido un verano de lo más especial y es que en estos días de atrás hemos visto como la colaboradora de televisión colgaba en su perfil de Instagram fotografías y vídeos de la celebración de la comunión de su hijo. Aunque han sido muchos años de peleas con su expareja, Fonsi Nieto, lo cierto es que los dos se encuentran más unidos que nunca, no solo por el bien de su hijo, sino por el cariño que se tienen del recuerdo de la relación tan especial que tuvieron.

En esta ocasión, Alba Carrillo nos ha asegurado que entre ella y Fonsi Nieto nunca ha habido mala relación en cuanto a la relación con su hijo: "No, no, en relación al niño no ha habido nunca". Y es que la modelo no ha querido hablar de cómo fue la comunión del pequeño Lucas, ni hace comentarios sobre el vestido que llevaba, que se ha convertido en tendencia.

Y es que ya sabemos que lo más importante para Alba Carrillo es su hijo y por encima de éste no hay nada, por eso siempre ha querido tener una buena relación con Fonsi Nieto, al menos por el bien de Lucas. Así, los dos gozan de una buena comunicación para que a lo que más quieren, no le falte de nada y esté siempre atendido.