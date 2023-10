Alba Carrillo le augura a Feliciano López un futuro en televisión

MADRID, 1 (CHANCE)

El pasado mes de agosto, la revista ¡HOLA! anunciaba que Feliciano López y Sandra Gago esperaban su segundo hijo. Una noticia que, ellos mismo pregonaron, con toda la felicidad del mundo, por sus perfiles de redes sociales. Este sábado, nos hemos encontrado con Alba Carrillo y no hemos dudado preguntarle por esa buena nueva de su exmarido.

La colaboradora de televisión le deseaba a Sandra "que esté bien, sana" durante este embarazo ya que "los niños eso va por otro camino", pero no tiraba de sentido del humor al hablar del tenista: "Ahora al padre que le caiga un rayo, no, es broma".

La modelo se sinceró por primera vez ante las cámaras y reveló qué fue lo que le ha molestó tanto de Sandra en el pasado. A pesar de que "no la conozco... bien, no pasa nada..." sí que nos confirmó que "me sentó un poco mal que cuando me pasó lo de Jorge Pérez en un photocall se rió... y digo, pues nada, muy sororo todo, nada no pasa nada, quien ríe el último ríe mejor, cada uno da lo que tiene, no pasa nada".

Alba aseguraba que ella le es indiferente, pero a su ex no le puede ni ver, ya que "ese me cae mal, incluso muy mal, no, que es un ser aburrido, anodino total". Además, auguraba que ahora que se ha retirado del tenis tiene tiempo "para reconvertirse en televisivo", aunque no cree que vaya a participar en ningún reality "porque él es muy clasista pero le veremos en la tele absoluto, le veremos en el tele porque esas casas tan grandes hay que pagarlas".

Por último, la que fuera colaboradora de televisión, también aprovechó para arremeter contra Bertín Osborne por sus supuestas infidelidades a Fabiola Martínez: "Me cae fatal, si te comprometes y a tener una relación sino no te comprometas si quieres vivir esa vida es maravilloso pero no engañes a las personas".