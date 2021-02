Alba Carrillo celebra el cumpleaños de Santi Burgoa

MADRID, 3 (CHANCE)

En uno de los mejores momentos de su vida a nivel profesional y también personal, Alba Carrillo no ha perdido la oportunidad de celebrar junto a su pareja Santi Burgoa su 37 cumpleaños.

Lejos del foco mediático, y evitando dejarse ver juntos, la colaboradora de televisión no faltó a la cita con su chico en uno de los hoteles más exclusivos del centro de Madrid, donde se encontró con el presentador para celebrar por todo lo alto su cumpleaños.

Manteniendo su noviazgo - que dura casi dos años - en la intimidad Alba y Santi han logrado encontrar el equilibrio perfecto entre el amor y los compromisos profesionales, formando una pareja estable y cada día más unida. Por ello, la modelo no dudó en felicitarle y declarar su amor por el presentadoren directo, confesando que es su "mejor tentación"

Como no podía ser de otra forma, Alba eligió para la ocasión un look de lo más elegante con maxi vestido estampado de flores en tonos azules, botas negras estilo 'cowboy' y abrigo de maxi cuadros en blanco y negro, rompiendo tabús en cuanto a estampados se refiere y demostrándonos que, en cuestión de moda, quien no arriesga no gana.