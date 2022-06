Alba Carrillo cierra la puerta definitivamente a Santi Burgoa: "Me he aburrido de la situación"

La modelo, sin pelos en la lengua, carga duramente contra Jorge Javier Vázquez: "Me dijo que no hablara porque para él, estaba muerto. No me voy a explayar porque los muertos, oye, que descansen en paz. Pero la persona que peor me cae ahora mismo es Jorge Javier"

MADRID, 28 (CHANCE)

Contando los días para irse de vacaciones con su hijo Lucas, Alba Carrillo ha sido uno de los rostros conocidos que no se ha perdido el estreno de la nueva entrega de 'Los Minions: The Rise of Gru' y, aprovechando una de sus escasas salidas - ya que en las últimas semanas ha estado centrada en sus estudios de Derecho - hemos aprovechado para preguntarle por los temas más candentes de la actualidad rosa; la docuserie de Rocío Carrasco, el beso de Rosa Benito y Amador Mohedano en su reencuentro en un plató 8 años después de su separación, su tensa relación con Jorge Javier Vázquez, en qué ha quedado su historia de amor con Santi Burgoa o qué le parece Maider Barthe, la nueva novia su ex, Fonsi Nieto.

"Me han hablado bien de ella. Es muy guapa y parece muy buena chica, pero a mí no me tiene que gustar, pero siempre que vaya a tratar con los niños esperas que sea lo mejor posible" , afirma, asegurando que aunque a Lucas le toca "hacerse" a Maider porque a Marta Castro - exmujer de Fonsi y con la que continúa teniendo una estrecha relación - "la conoce de toda la vida", apoya completamente al padre de su hijo en esta nueva etapa personal.

"Yo veo a Fonsi muy bien y me han contado que es una tía bien centrada" añade, reconociendo que no se anda con "tonterías" y le ha preguntado a su ex directamente por su nueva pareja, a la que Alba todavía no conoce.

Y mientras Fonsi ha encontrado de nuevo el amor, la modelo confiesa que aunque no sabe estar sola, en estos momentos está "tranquila": "Mi corazón palpita como una patata frita, hay muchas cosas, pero nada cerrado, a ver si este verano surge el amor".

¿Qué ha pasado con Santi Burgoa, con el que hace meses parecía que estaba dispuesta a darse una segunda oportunidad tras su ruptura en septiembre de 2021? Alba no se anda con rodeos y, aunque deja claro que le quiere mucho y se lleva muy bien con él, "me he aburrido". "No es que él sea aburrido, me ha aburrido la situación" confiesa, asegurando que aunque "no puedo decir de este agua no beberé" parece que lo suyo con el presentador es un capítulo ya cerrado.

Poco guerrera con Feliciano López - "gracias a Dios no tengo ni idea de él como padre" apunta cuando le comentamos las numerosas publicaciones del tenista con su hijo Darío en sus redes sociales - Alba no se corta cuando le preguntamos quién es la persona que le cae peor y, sin pelos en la lengua, apunta directamente a Jorge Javier Vázquez, con el que hace meses protagonizó un enfrentamiento después de que expulsase a su madre del plató de 'Supervivientes': "Me dijo que no hablara porque para él, estaba muerto. No me voy a explayar porque los muertos, oye, que descansen en paz. No me gusta, es el que peor me cae ahora mismo. Eso sí, si le pide perdón a mi madre yo tiendo todos los puentes que haga falta".

Y hablando de reconciliaciones, Alba no ha dudado en pronunciarse sobre la 'reconciliación' de su compañera Rosa Benito y Amador Mohedano en el programa 'Déjate querer', asegurando que aunque sea contradictorio, le parece "fenomenal" el "piquillo" que la colaboradora le dio a su exmarido en un "momento de subidón".

Cómo ve a Rocío Carrasco ahora mismo y qué le parece lo que ha contado sobre los Mohedano en los primeros episodios de la segunda entrega de su docuserie, 'En el nombre de Rocío', ¡en el siguiente vídeo!