Alba Carrillo confiesa haber pasado la Covid

MADRID, 8 (CHANCE)

Alba Carrillo ha estado varios días sin aparecer en televisión y en redes sociales, muchos han sido los seguidores de la modelo que se han preocupado por ella y los rumores han empezado a aparecer. La colaboradora de televisión ha roto hoy su silencio y se ha grabado unos stories en su perfil de Instagram en los que ha confesado que ha pasado la Covid y las consecuencias que tiene a día de hoy.

Este ha sido el relato íntegro de Alba Carrillo en sus redes sociales: "Hola chicos, quería esperar a estar bien, a dar negativo, para deciros que he tenido Covid estas semanas, por eso he estado fuera de las redes, de la tele. Lo he pasado mal porque yo tengo asma, estoy con aerosoles, me canso y he pasado por todas las fases. Ya he dado negativo y si Dios quiere ya vuelvo a 'Ya es mediodía' y os quería agradecer los besos y los ánimos que me habéis dado. Muchísimo cuidado, poneros la mascarilla, poca broma con el Covid, da igual que seas joven, mayor o que tengas patologías previas porque se pasa mal. He estado mala de la tripa, he perdido olfato y gusto, pero ya lo voy recuperando".

Unas palabras de Alba Carrillo que han conseguido tranquilizar a todos los seguidores que han estado preocupados por ella y que emocionan al escuchar lo mal que lo ha pasado. Pero eso ya queda atrás y es hora de recomponerse y seguir con su vida. La modelo empezará a hacer vida normal y siempre tendrá el recuerdo de lo que la enfermedad causó en ella en estas semanas en las que ha estado más delicada de salud. ¡Mucho ánimo Alba!