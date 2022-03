Alba Carrillo se defiende de los ataques de sus haters... ¡Pidiendo un aplauso para Feliciano López!

MADRID, 18 (CHANCE)

Sus feroces críticas a Rocío Flores y Gloria Camila, a las que no ha dudado en apodar como 'Pili y Mili', han puesto a Alba Carrillo en el ojo del huracán mediático. Demostrando que ella no miente, la modelo compartía un vídeo en el que se veía cómo la hija y la hermana de Rocío Carrasco llamaban a Ana María Aldón como 'La Chusa', desatando toda una revolución en redes sociales.

Así, mientras sus seguidores aplaudían su valentía al cargar públicamente contra Rocío y Gloria Camila, los seguidores de éstas y el movimiento de 'La marea azul' se volcaban para atacar a Alba, a la que - además de poner de todo tipo de colores, tachándola de 'conflictiva', 'violenta', 'desagradable', 'histérica' - han reprochado que se su fama se debe a sus relaciones sentimentales con rostros tan populares como Fonsi Nieto, Feliciano López o Thibaut Courtois, acusándola de ser una 'cazafamosos'.

Unos ataques a los que la modelo ha respondido con contundencia, ironía y sentido del humor, llamando a sus haters "machistas" asombrada por lo que ha tenido que leer en su perfil de Twitter en las últimas horas.

"Yo lo de los ex para atacar lo veo ya muy pasado. Creo que he demostrado que tengo personalidad y entidad propia más allá de nadie. Yo no tengo que hablar cada día de ningún ex para trabajar en la tele. Con todos mis defectos y mis virtudes soy Alba Carrillo" ha publicado en dicha red social, reivindicando su valía independientemente de sus exparejas.

Tirando de sentido del humor, Alba ha asegurado que "de hecho", si hombres como Fonsi o Feliciano se fijaron en ella con "todos mis defectos, que los tengo" es "porque molo mogollón". "Yo no soy cazafamosos, pero ellos sí son cazatalentos", ha concluido, pidiendo a sus haters "un aplauso por todos mis ex que se atrevieron a estar con alguien auténtica".

Un mensaje muy aplaudido con el que la colaboradora de 'Ya es mediodía' ha dejado claro que poco le afectan los ataques relacionados con su vida privada y, lo que es más curioso no ha dudado en aplaudir la valentía de los hombres que un día ocuparon su corazón, incluido su archienemigo público Feliciano López.