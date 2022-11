Alba Carrillo, destrozada, da la cara tras su pillada con Jorge Pérez: "Se nos fue de las manos"

MADRID, 28 (CHANCE)

Su noche de pasión y besos con Jorge Pérez durante la cena de Navidad de la productora en la que trabaja, 'Unicorn', ha puesto a Alba Carrillo en el ojo del huracán mediático y la ha convertido en el centro de todas las críticas - y en uno de los trendic topic en Twitter - por haber traspasado todos los límites con su compañero y amigo, casado y con cuatro hijos.

Destrozada por los ataques que está recibiendo y admitiendo que "entre nosotros existe una química que quizás ha traspasado lo profesional y se nos fue de las manos, obviamente", la colaboradora ha reaparecido este domingo en 'Fiesta' y ha dado la cara tras su pillada monumental con el ganador de 'Supervivientes 2020': "Lo estoy pasando mal por él, por Alicia y por mí. Me están avasallando".

"No me gustaría verme en la situación de Jorge. Empatizo mucho con él. Lo de menos es el beso. Estábamos tonteando. Creo que hubo piquitos, se han visto las imágenes, pero no hubo la intención de tener una relación, ni de irnos a un baño, ni de irnos a otros sitios como se ha dicho. Hemos metido la pata. Nos equivocamos. Es verdad que soy una persona soltera y no tengo ninguna responsabilidad, pero él es mi amigo y yo le quiero mucho" ha explicado, admitiendo que se lo estaba pasando tan bien en la fiesta que no fue consciente de que estaba rodeada de periodistas y podían grabarle con el modelo.

"Fue una metedura de pata, nos lo podríamos haber ahorrado por el daño que le hemos podido hacer a otras personas. Me duele y me duele hacer daño a la mujer de cualquier amigo. Ojalá que esto fortalezca su relación, seguro que sí" ha añadido, asegurando que su sus besos con Jorge "no fue una infidelidad. Él lo ha reconocido, yo también. Nos extralimitamos, pero ambos hemos reconocidos nuestros errores, lo estamos hablando abiertamente. No sé qué más podemos hacer".

Muy afectada, Alba ha confesado que le da pena que se pueda "haber estropeado" la amistad que tenía con Jorge y, dejando claro que ni él está enamorado de ella ni ella de él, ha reconocido que es probable que su relación cambie después de esta "equivocación" porque "su mujer tendrá algo que decir en todo esto". "Si le dice que no quiere que vuelva a coincidir conmigo en un plató, a lo mejor él tiene que tomar decisiones" ha afirmado.

Tras el programa, la modelo ha reiterado el cariño que le tiene al guardia civil - "yo le quiero mucho, es mi amigo" - y definiendo sus besos de "una anécdota y ya está" ha asegurado que lo único que quiere es que Jorge solucione las cosas con su mujer y puedan continuar con su amistad: "Eso espero. A ver qué pasa".

"A Alicia no la conozco, pero cuando tienes un amigo, todo lo que tenga que ver con él, le deseas siempre lo mejor, obviamente. Y si ella necesita hablar conmigo no me importaría hablar con ella. Que me llame si lo necesita, mi teléfono lo tiene su marido" ha añadido, insistiendo en que ni Jorge ni ella están enamorados y su 'roneo' fue solamente "un error".

Por último, Alba ha respondido a los ataques que ha recibido de quienes no entienden cómo ha podido traspasar todos los límites con un compañero casado sabiendo en primera persona lo que duele una infidelidad: "A ver, es que primero, no es una infidelidad. Pero segundo, es otra situación. Ya lo he explicado, no tiene nada que ver. Igualmente, nosotros estamos siendo... después de cometer un error, das la cara, pides perdón, no como a mí que me tachó de loca, me echó la prensa encima. Hay maneras y maneras de hacer las cosas. si te equivocas, no pasa nada, pero asume tu culpa, no se la eches a otro. Entonces bueno. Pues eso te puedo decir" ha zanjado.

