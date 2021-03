Alba Carrillo desvela cómo está Rocío Carrasco tras su demoledora reaparición mediática

MADRID, 23 (CHANCE)

Muy amiga de Rocío Carrasco y de Fidel Albiac desde que conoció a la hija de Rocío Jurado en el año 2014 cuando ambas coincidieron en el programa 'Hable con ellas', Alba Carrillo - una de las más beligerantes defensoras de la absoluta protagonista en los últimos días tras su impactante reaparición mediática - ha contado en 'Ya es mediodía' cómo se encuentra la ex de Antonio David Flores tras sus demoledoras declaraciones confesando el maltrato físico y psicológico que sufrió por parte del padre de sus hijos.

La modelo, sin querer entrar en detalles, ha desvelado que ha hablado con Rociíto para transmitirle su apoyo incondicional y decirle que la "quiere". Además, consciente de "no haber estado a su lado lo suficiente" en las últimas épocas, Alba ha revelado que se ha disculpado con ella y con Fidel si en algún momento necesitaron más apoyo por su parte y no lo tuvieron.

Ante la ola de apoyo público que se ha creado en los últimos días a favor de Rocío por su testimonio como mujer presuntamente maltratada - con numerosos rostros conocidos y políticos mostrando su apoyo por la hija de Rocío Jurado tras su durísima confesión - y que ha provocado el despido fulminante de Antonio David de Mediaset, Rociíto y Fidel no se sienten sin embargo ganadores de nada. "No tienen sensación triunfalista", ha confesado Alba, añadiendo que "es una situación tan desgarradora la que ha contado que aquí no gana nadie".

Unas palabras con las que la ex de Feliciano López ha desmentido la venganza que, según apuntan diferentes medios, habrían cocinado a fuego lento en el último año Rocío y Fidel, aceptando protagonizar la serie doccumental a cambio de hundir para siempre - mediáticamente hablando - al hombre que tanto daño les hizo, Antonio David Flores.

Además, el programa se ha puesto en contacto con Fidel, que ha asegurado que, a pesar de entender que los medios intenten conseguir su reacción tras la emisión del programa, no va a hacer declaraciones por el momento y no va a contestar a ninguna de las cosas que se han dicho en los últimos días.