Alba Carrillo, esquiva en sus primeras imágenes tras su ruptura con Santi Burgoa

MADRID, 28 (CHANCE)

"¡Soltera otra vez!". Con estas palabras anunciaba Alba Carrillo este fin de semana su inesperada ruptura con Santi Burgoa después de tres años de discreta relación y cuando todos pensábamos que la pareja atravesaba por su mejor momento después de que la modelo confesase sus ganas de pasar por el altar con el periodista si su madre, Lucía Pariente, ganaba 'Secret Story'.

A pesar de que ni uno ni otro se han pronunciado sobre los motivos que les han llevado a poner fin a su relación, diferentes medios de comunicación han apuntado una posible infidelidad de Alba con un rostro muy popular de Mediaset como el desencadenante de su ruptura.

Unos rumores sobre los que Santi, que ha confesado ante nuestros micrófonos que está "estupendo", prefiere no pronunciarse y a los que la ex de Feliciano López ha hecho frente en su Instagram, afirmando que tomará medidas legales por las falsedades que se han dicho en los últimos días. "Todas las faltas de respeto basadas en mentiras serán reportadas y tomaré las acciones legales pertinentes para protegerme. Esto es una red social, no la Santa Inquisición. Y no admitiré que se digan mentiras con la impunidad del anonimato", ha advertido.

Ahora, os ofrecemos las primeras imágenes de Alba tras su ruptura con Santi Burgoa. Muy seria y con muy mala cara - que sin duda refleja que no lo está pasando bien al estar de nuevo en el ojo del huracán mediático - la modelo guarda silencio en el interior de su coche, dando la callada por respuesta a los rumores de que ha habido terceras personas por su parte en la relación. Sin confirmar o desmentir lo que se ha dicho hasta el momento, la colaboradora arranca su vehículo y se va a toda velocidad, como os mostramos en el siguiente vídeo. ¡Dale al play!