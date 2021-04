Alba Carrillo, férrea defensora de Fidel Albiac, se convierte en el azote de Raquel Mosquera

MADRID, 12 (CHANCE)

Una vez recuperada del Covid, Alba Carrillo ha reaparecido en el plató de 'Ya es mediodía' y lo ha hecho demostrando que el virus no ha podido con su fuerza y su pasión por sus amigos, defendiendo a Rocío Carrasco tras las últimas declaraciones de Irma - exniñera de Rocío y David Flores, que sigue manteniendo que Fidel Albiac maltrató presuntamente a su entonces novia en el año 2000 - y de Raquel Mosquera, desmintiendo alguna de las afirmaciones que la hija de 'La más grande' sobre su relación con Pedro Carrasco en el momento del fallecimiento del exboxeador.

Muy repuesta a pesar de que lo ha pasado fatal con el Covid - ha asegurado que a los negacionistas les hacía pasar ella por el mismo proceso que ha padecido en las últimas semanas - la modelo ha contado que, tras contagiarse, pasó por algunos de los síntomas más molestos del Coronavirus; fiebre alta, dolor muscular, flojera, molestias estomacales... Afortunadamente el virus no ha podido con ella y, haciendo gala de su lealtad con sus amigos, Alba se ha convertido en la más firme defensora de Fidel Albiac.

Sin dar ningún tipo de credibilidad y tomándose incluso a 'broma' el testimonio de Irma, la extata de los hijos de Rociíto - que sigue sosteniendo a día de hoy que ella vio comportamientos violentos por parte del sevillano cuando trabajó en la casa de la hija de Rocío Jurado y por eso lo denunció - Alba ha salido en defensa de Fidel definiéndole como "el timón" y "el gran salvador" de su amiga, no dudando en confesar que, de no ser por el abogado, es probable que Rocío "no seguiría aquí".

Posteriormente, y después de ver las declaraciones con las que Raquel Mosquera ha asegurado que Pedro no pidió perdón a su hija en su último encuentro antes de su fallecimiento, negando que éste fuese haciendo eses con el coche tras su reunión y afirmando que Rociíto sólo le reclamó el Rolex de oro tras la muerte de su padre, Alba ha vuelto a alzar la voz para defender a su amiga, sosteniendo que es la persona "menos materialista" que conoce y señalando que jamás la ha visto con nada de marca, a pesar de que amigas como María Teresa Campos le han regalado, entre otros lujosos complementos, zapatos de la exclusiva firma Jimmy Choo.

Dejándose la piel por defender a Rociíto, la ex de Feliciano López no ha dudado en 'burlarse' de la profesión de Raquel Mosquera, confesando que "no iría a su peluquería ni que me mataran". "Con ese estilismo se llama peluquera", afirmaba entre risas, consiguiendo que Sonsoles Ónega, incómoda ante tal alarde de sinceridad, le pidiese prudencia y respeto por la viuda de Pedro Carrasco, que cuenta con Alba como una nueva y poderosa enemiga.