Alba Carrillo habla alto y claro de su noche de pasión con Jorge Pérez: "La tensión sexual está resuelta"

Una vez confirmado que acabaron juntos en la casa de Marta López, y que tanto ella como Jorge Pérez mintieron en sus primeras intervenciones televisivas tras su pillada épica intercambiando besos en la fiesta de Navidad de Unicorn, Alba Carrillo ha decidido que 'de perdidos al río' y ha revelado qué pasó realmente con su compañero en la 'noche de autos'.

Muy enfadada tras descubrir que su hasta ahora amigo la acusa "por detrás" de orquestar esta trama para ganar protagonismo mediático, la colaboradora ha dado la cara en 'Ya es mediodía' y, dejando claro que no ha mentido sino que "protegí a una persona a la que yo le tenía cariño", ha confirmado que entre ellos hubo bastante más que el comentadísimo tonteo que sus compañeros de productora grabaron en la discoteca.

¿El motivo? "Me he callado porque pensaba que Jorge iba a hacer lo mismo conmigo y me iba a proteger, pero no lo ha hecho porque él y su mujer han trazado una estrategia y han querido echarme a mí todo el muerto, y yo no he sido la que ha hablado" ha asegurado molesta.

Más clara que nunca, Alba ha admitido que "había una atracción física y sexual entre los dos que venía de mucho tiempo atrás" y, aunque sigue sosteniendo que no se habían visto nunca fuera de plató ni había "pasado nada entre ellos", sí ha confesado que su "atracción sexual no resuelta era una cosa mutua y yo no he ido detrás de él aunque lo digan Jorge y su mujer".

Respecto a lo que pasó el pasado viernes, la modelo ha confirmado la versión que dio Marta López este miércoles en 'Sálvame' y ha contado que viendo que la cosa se les estaba yendo de las manos y que su actitud apasionada con Jorge no era buena para su imagen, su compañera la sacó de la fiesta y se la llevó a casa en un taxi.

Fue en el trayecto cuando Alba llamó al ex guardia civil para decirle a dónde iba y él le contestó de inmediato que iba para allá: "Tampoco me dijo a qué venía pero vamos a ver, después de esas imágenes en la fiesta..." ha explicado la modelo.

Sin entrar en detalles sobre lo que pasó entre ambos en casa de Marta, la ex de Feliciano López sí ha dejado claro que la tensión sexual que tenían "ya está resuelta". "Cuando me fui a casa con él ya era de día, había sol ya, y no nos despedimos con un beso en la mejilla. No, no". "No he hecho nada que no hayas hecho tú antes en ese sofá" ha respondido cuando su amiga le ha preguntado si debería cambiar de sofá.

"Ya podemos decir que está resuelta la tensión sexual. No voy a entrar en detalles porque esas cosas son íntimas, pero dos personas no se acuestan o no se besan si uno no quiere. Eso que dice Jorge que 'ella venia y yo me aparté'* ¿y luego cómo fue? Eso sobra cuando sabes que has hecho lo que has hecho" ha reprochado Alba al marido de Alicia Peña.

Además, y sin pelos en la lengua, la modelo ha dejado claro que "no necesita" a Jorge para ser noticia y ha sembrado la duda acerca de si su affaire podría tratarse de un montaje orquestado por Agustín Etienne para aumentar el caché de su representado de cara a un próximo reality: "Si me pongo a pensar en quien es su representanrte a lo mejor es al revés, es él el que me necesitaba para ponerle en el mapa".

"Me acusan de hacer una trampa para salir ellos airosos y me dejan como la mala haciendo comunicados de somos luz, somos familia... Y no es una trama. Es un calentón en toda regla. Es obvio que él quería estar conmigo a solas y yo con él y por eso fue a casa de Marta" ha zanjado, dispuesta a no callarse más y dejando entrever que, después de días de calma tensa, la guerra ha estallado entre Jorge, Alicia y ella.