Alba Carrillo, de Jorge Pérez a Canales Rivera: "Como vuelvas a hablar de mí te desmonto el chiringuito"

MADRID, 1 (CHANCE)

Un año después de protagonizar un romance exprés que terminó tan rápido como había empezado, José Antonio Canales Rivera y Alba Carrillo vuelven a estar en el punto de mira. Este miércoles el torero no dudaba en pronunciarse sobre el affaire de la modelo y Jorge Pérez, asegurando que aunque ella no tuviese pareja, sí tenía responsabilidad porque el ex guardia civil era su amigo.

Adémás, el sobrino de Paquirri echaba la vuelta atrás para recordar su historia de amor con Alba, afirmando que solo se vieron dos veces porque él estaba muy enamorado de su mujer, Isabel Márquez de Prado, y dejando claro que si hubo imágenes de su romance - publicadas en exclusiva por la revista Semana - no fue por él porque no se lo contó a nadie.

Unas declaraciones que Alba no ha dudado en desmontar furiosa con el torero, revelando algo sorprendente y desconocido hasta ahora: "Nos volvimos a liar ¡Por listo! ¿Si tan enamorado estabas de tu novia por que te acostaste conmigo estando con tu novia?" ha exclamado, lanzando una advertencia a Canales Rivera para que no vuelva a hablar de ella: "Cuidadito porque te desmonto lo que tienes en Toledo en cuanto haga así porque lo que nos has contado de tu mujer a una amiga mía y a mí el día que fuimos a cenar , te lo desmonto así".

"Nos acostamos más veces" ha añadido - insinuando que la experiencia no fue satisfactoria - "pero yo no tengo que vender a nadie y menos a tí Canales, que eres una puñetera mancha en mi jersey con los hombres que he estado. Me vendiste tú y tus amigos que están pelados" ha continuado, avisando al gaditano que "si tienes narices deja de meterte conmigo y con los toros, deja de hablar de mí".

"Canales tiene que defender a los infieles - por sus declaraciones asegurando que Alba tenía responsabilidad en su affaire con Jorge -, nos ha jorobado. Todos sois víctimas. ¿Yo soy la serpiente con la manzana y todos caéis en la tentación? Mucha fama para lo que luego eres chico. Y como vuelvas a hablar de mí te desmonto el chiringuito y tienes que abandonar Toledo. ¡Basta ya matador!" ha zanjado, dejando claro que no quiere volver a oír al torero hablando de ella.