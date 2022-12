Alba Carrillo, su ligera sonrisa al preguntarle si teme la demanda de Jorge Pérez y Alicia Peña

MADRID, 14 (CHANCE)

Sobrepasada por las duras críticas que ha recibido - incluso por parte de sus compañeros y los que hasta ahora la apoyaban - tras el polígrafo en el que ha seguido revelando detalles íntimos de su affaire con Jorge Pérez, Alba Carrillo ha decidido alejarse del foco mediático durante unos días para tomar aire y meditar si sigue o no hablando en televisión de su 'noche de amor' con el que era su compañero y amigo.

Sin embargo, la modelo no está preocupada por la demanda que el cántabro y su mujer, Alicia Peña, podrían interponer contra ella y Marta López por revelar detalles de la vida 'íntima' y 'pasional' de Jorge y hechos que habrían sucedido en un domicilio privado. Así se lo ha asegurado a una reportera de 'El programa de Ana Rosa', dejando claro que no tiene miedo y lo único que quiere es que el colaborador de la cara y cuenta de una vez por todas su versión de lo que sucedió entre ellos en la fiesta de Navidad de Unicorn.

Mientras tanto, Alba sigue con su rutina y la hemos visto tranquila y ¿sonriente? de gestiones por los alrededores de su domicilio. Ajena a las críticas por desvelar detalles de su tonteo con Jorge que lo que buscan sería tan solo hacerle daño a él y a su familia - como el hecho de contar en el polígrafo que el ex guardia civil le dijo eque si le fuese infiel a su mujer sería con ella - la ex de Feliciano López parece haber hecho voto de silencio y no aclara si va a parar ya este tema o si, por el contrario, va a seguir hablando en los platós como lleva haciendo más de 15 días.

Impasible, Alba tampoco se ha pronunciado sobre las medidas legales que Jorge y Alicia van a emprender sobre ella, aunque su cara refleja que no tiene ni miedo ni preocupación por la posible demanda a la que se enfrenta.