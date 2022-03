Alba Carrillo nos confiesa cómo se encuentra tras el fallecimiento de su abuela

MADRID, 26 (CHANCE)

Hace unas horas, Alba Carrillo informaba a todos sus seguidores en redes sociales del fallecimiento de su abuela, un momento muy duro para ella ya que estaba muy unida a ella y su hijo Lucas, también. Lo hacía compartiendo, precisamente, una imagen en la que veíamos a su hijo con ella, demostrando todo el amor que había entre ambos. Este viernes la veíamos en 'Ya es mediodía' y lo cierto es que con sus palabras emocionaba a la presentadora y a todos los presentes en el programa.

Europa Press Reportajes hablaba con la colaboradora y modelo tras acabar su jornada y nos confesaba cómo se encontraba: "Un poco asimilando Es que estas cosas así cuando te sobrevienen pues estás un poco en shock y, bueno, pues ya está". Alba nos aseguraba que ha sido una suerte poder disfrutar de ella tantos años y que su hijo Lucas haya podido conocerla: "Su bisnieto, Lucas, también le ha disfrutado diez años que es una barbaridad para una bisabuela así que la verdad es que fenomenal y ahora, pues eso, que se quede en el recuerdo y ya está".

La colaboradora nos afirmaba que no se puede quedar con un solo recuerdo: "Muchas cosas Es que una abuela es y, además, somos muy familiares y siempre he compartido millones de cosas con ellos siempre, a diario desde que era pequeña entonces es que es todo. No tengo uno, pero por eso no se van Yo es que pienso todavía que no se van, yo pienso eso".

Alba aprovechaba el momento para reflexionar sobre la vida ante la casualidad de que su abuela paterna haya fallecido el día que su otra abuela cumplía años: "Es que justo era también el cumpleaños de mi otra abuela que también había fallecido entonces la vida a veces hace que el día que tienes que enterrar a una, era el cumpleaños de la otra y mi madre siempre lo recuerda también así que, bueno, cosas de la vida. Ahora lo están celebrando allí".