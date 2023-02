Alba Carrillo 'olvida' a Jorge Pérez y dispara sin piedad contra Santi Burgoa

MADRID, 9 (CHANCE)

En el punto de mira por el reto que ha aceptado del programa en el que colabora, 'Ya es mediodía', por el que tendrá que ir sin ropa en interior hasta el próximo domingo, Alba Carrillo ha reaparecido ante los medios en la inauguración de una clínica estética que dos íntimos amigos han abierto en la capital. Un acto al que ha acudido acompañada por su madre, directora del centro, y en el que ha presumido de piernas con un minivestido negro con estampados arabescos y marcado escote.

Sin pelos en la lengua, y a pesar de que hace no mucho aseguró que no iba a volver a pronunciarse sobre su 'noche de amor' con Jorge Pérez, la modelo ha cargado contra su excompañero y amigo por enviarle un burofax para que no volviese a hablar de su 'affaire' justo cuando se tomó un respiro y estuvo alejada de la televisión casi un mes. Algo que, asegura, ve absurdo.

Pero no es sobre el excolaborador de 'YEM' contra el que se ha despachado a gusto, sino contra otro de sus ex, Santi Burgoa, al que no ha dudado en llamar "paseador de perros" después de dejar claro que no le interesa lo más mínimo la relación que el presentador mantiene desde el pasado verano con Vanesa Romero.

- CHANCE: Estamos en una clínica estética*. ¿Tú te has hecho algún retoque? ¿Estás a favor del retoque estético?

- ALBA: Sí, yo estoy a favor de todo lo que te haga sentir muchísimo mejor y de lo que te haga estar feliz con uno mismo entonces, bueno, me he hecho cosas, pero ahora me voy a hacer muchísimas más porque viene mi madre a casa y me cuenta todo lo que hay que son cosas para estar divina entonces este verano, vamos.

- CH: ¿Qué es lo próximo que te vas a hacer?

- ALBA: Pues lo próximo que me voy a hacer es un aparato que es maravilloso que es como una lipo, pero en cuatro sesiones entonces lo bueno que tiene es para las mamás que acaban de tener hijos. Tengo una prima que acaba de ser mamá y eso te deja estupenda de la muerte. Aparte de hacer deporte, una ayudita nunca viene mal.

- CH: A ti después de dar a luz, ¿te cambió mucho el cuerpo? ¿Tuviste que hacer mucho?

- ALBA: A ver, si es verdad que después si estuve haciendo ejercicios de suelo pélvico, pero es que tenía 25 años. Tenía 25 años y muchos disgustos entonces, claro, pues se queda una* Pero aquí es para venir y estar feliz.

- CH: Estás triunfando en todos los proyectos que tienes porque el podcast con Nagore está acaparando todos los titulares.

- ALBA: Es que estoy súper feliz porque muchísima gente me para por la calle, y fíjate que llevamos muchos años, y es para hablarme del podcast que quedan las amigas para hacer vinos y es una maravilla.

- CH: Están siendo virales.

- ALBA: Ya, hija, es que tengo esas frases que son y luego, pues nada, te tomas un vino, te arreglas y te vienes aquí y no pasa nada. Como si no te lo hubieses tomado qué es lo bueno.

- CH: Acaparó muchos titulares lo de la ropa interior, ¿ha terminado ya el reto?

- ALBA: No, no, sigo con el reto hasta el domingo así que no me preguntéis, no me hagáis un Marilyn Monroe, no me traigáis aspersores ni vientos, por favor, pero muy bien. A ver, me he puesto medias porque me parecía ya un poco, no sé* Por seguridad, pero al final eso te da seguridad y no lo sabemos hasta que no haces un reto de este tipo. Yo es que no le digo que no a nada entonces.

- CH: ¿Y cómo ves a tu amiga Nagore? Que comparte proyecto televisivo con su expareja, y también amiga tuya, Sandra, y las dos se llevan estupendamente.

- ALBA: Sí, pues muy bien. Son dos grandes profesionales y me alegro mucho de que Mediaset haya contado por fin con Nagore para cosas así grandes y eso significa que está habiendo cambios porque no podemos ver siempre a los mismo presentadores, un poquito de aire. También que sea mujer me alegra porque parece que solo saben presentar los hombres y Sandra Barneda, entonces maravillosamente bien. Son un tándem fantástico y me encanta. Yo conocía más a Sandra por 'Hable con ellas', pero ahora que he conocido a Nagore pues también. Mañana es su cumple y como que ya nos hemos hecho amigas y yo ya feliz, feliz. Al final cuando trabajas con la gente le coges cariño.

- CH: Llega San Valentín, ¿cómo lo vas a celebrar? ¿Te pilla sin ilusiones o sin nada a la vista?

- ALBA: A ver, hija, yo siempre tengo ilusiones, pero el problema es que es un fracaso porque los hombres, de verdad, yo no sé.

- CH: ¿Tienes ganas de echarte novio?

- ALBA: Muchas no. Yo quiero algo que bien vamos a cenar, nos tomamos algo, nos damos un masaje y cada uno a su puñetera casa. ¿Por qué? Porque yo ahora mismo estoy muy bien con mi hijo y ya no aguantamos* Estamos ya muy endogámicos.

- CH: ¿Pero tu hijo te dice alguna vez que por qué no te echas novio?

- ALBA: Sí, claro que me lo dice, pero le digo que si me echo novio voy a tener que tener otro hijo. Eso ya me dice que no, que yo estoy con eso de la maternidad y lo hablo mucho con él a ver si, pero es que no me deja. Me dice que en este momento solo él y yo y le pregunto por su padre y me dice que le pilló por sorpresa, no le avisaron. Ahora hay que hacer aquí una junta general con el niño a ver si quiere tener hermanos y eso que él a su hermano le adora, pero es verdad que ahora me quiere solo para él.

- CH: ¿Con Santi Burgoa limaste asperezas o no volviste a saber de él?

- ALBA: A ver es que me interesa lo mismo que cuando estaba con él, muy poco. Ha sido un paseador de perros un poco de upgrade*

- CH: ¿Pero te ha vuelto a escribir? Como decías que cuando estaba con Vanesa te escribía y el otro día dijo Vanesa que estaban súper bien.

- ALBA: Yo le he bloqueado de todos los lados, es que no me interesa nada lo que me tenga que decir entonces pues nada. Yo le agradezco mucho los dos años y medio que ha paseado a mi perro y fin.

- CH: A los de Vanesa también los pasea.

- ALBA: Claro, lo sé, por eso me gusta que esté con ella porque la mujer trabaja un montón y necesita que alguien le paseé los perros. Es lo único que va a sacar de él, es un tío cero interesante.

- CH: El burofax que te mandó Jorge, ¿era solo para que te callaras del tema o ya había una demanda?

- ALBA: No, no, era un burofax simplemente para que me callara, para que no hablara y es que no estaba hablando porque me cogí un mes de vacaciones entonces no entendí mucho ese burofax. No sé, a mí lo que me sorprende es que él fue el primero que empezó a hablar. Él sabe donde trabaja, fue el primero entonces ha sido todo muy coherente por su parte.

- CH: ¿Qué te parece ahora que Isabel Preysler ha dicho basta? Al parecer, Mario Vargas Llosa se ha metido con sus hijos, con Tamara en concreto, y ha dicho que por ahí no.

- ALBA: Mario Vargas Llosa es un literato, premio Nobel, entonces él escribe y si la otra lo quiere interpretar tres meses después porque a ella le interesa, pero vamos a ver, cada uno tiene un valor, ¿no? Mi valor es la espontaneidad entonces me puedo permitir decir lo que quiera y ella es la discreción y lo está perdiendo, entonces que piense mucho en su negocio.