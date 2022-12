Alba Carrillo 'olvida' su polémica con Jorge Pérez en el cumpleaños de Fonsi Nieto

MADRID, 2 (CHANCE)

Después de días manteniendo que lo único que había pasado entre ellos era lo que habíamos visto en las grabaciones que les hicieron sus compañeros de productora 'a traición' durante la fiesta de Navidad de Unicorn - en las que más allá de tonteo, abrazos, risas cómplices y algún que otro besito poco más se veía - la versión de Alba Carrillo y Jorge Pérez sobre su affaire ha saltado por los aires en las últimas horas.

Harta de ser considerada la 'mala' de la historia y asegurando que su hasta entonces amigo y su mujer, Alicia Peña, la han acusado por detrás de tenderle una trampa y de orquestar esta trama para tener protagonismo mediático, la modelo ha hablado alto y claro en 'Ya es mediodía' de lo que realmente sucedió entre Jorge y ella la noche 'de autos'.

"Había una atracción física y sexual entre los dos que venía de mucho tiempo atrás. Es obvio que él quería estar conmigo a solas y yo con él" ha asegurado, revelando que tal y como se veía rumoreando sí intimaron en la casa de Marta López, donde acabaron la fiesta el pasado viernes: "Ya podemos decir que está resuelta la tensión sexual. No voy a entrar en detalles porque esas cosas son íntimas, pero dos personas no se acuestan o no se besan si uno no quiere".

Unas comentadísimas declaraciones tras las que Alba, aliviada por contar su verdad, se ha puesto sus mejores galas para olvidar su polémica con Jorge durante unas horas en el cumpleaños de Fonsi Nieto; una fiesta por todo lo alto en una conocida discoteca de la capital que la modelo, que actualmente mantiene una buenísima relación con el padre de su hijo Lucas, no se quiso perder.

"No sé qué pasará con Jorge ni si seguiremos siendo amigos, pero estoy bien, tranquila. No sé si la relación se romperá por completo, pero las cosas que yo he oído que han hecho él y su mujer intentando dejarme a mí fatal..." ha afirmado, desvelando que se ha enterado que "llamaron a compañeros para que hablaran mal de mí y comerme yo el marrón". "A ver si se creen que la gente es tonta. 'Ella fue a por él, tú, pobre'" ha ironizado, molesta con el que hasta ahora consideraba su amigo.

Sin pelos en la lengua y confirmando que tuvo una noche de "lujuria y pasión" con Jorge, Alba reconoce que "los primeros días lo pasé mal, pero ya me he liberado". "He estado haciendo un ejercicio de contención por mi amigo, mintiendo por él y luego veo que él me quería echar a mí el muerto* me he liberado" ha asegurado, afirmando que pese a todo "volvería a hacer lo mismo porque tú tienes que velar por tu amigo. Lo hice por cuidarle".

Y de polémica en polémica, ya que después de revelar que tuvo encuentros sexuales con José Antonio Canales Rivera cuando el torero estaba con su novia, Isabel Márquez, y de advertirle que no volviese a hablar de ella porque sino tiraría de la manta y le "desmontaría el chiringuito", el sobrino de Paquirri no ha dudado en responderle en 'Sálvame'. Tranquilo, ha negado que fuese infiel a su pareja con Alba y ha 'amenazado' con contar lo que pasó la última vez que quedaron.

Una advertencia que la ex de Feliciano López se ha tomado a risa porque como reconoce, el que no quedaría en buen lugar sería él: "Que lo cuente, que lo cuente. Ay, Dios mío. me parto. Es un señor que solo se atreve con toros y con mujeres". "Me aburre mucho. Esta semana ha ido dos veces a 'Sálvame', lo nunca visto. tampoco le voy a dar yo de comer, que para que se lo lleve a Toledo* Con lo que ha ganado que se lo pase muy bien, que se vaya a cenar con su novia" ha añadido con ironía, asegurando que Canales no le ha sido infiel a Isabel solamente con ella y que, de buscarlas, "podrían salir chicas de debajo de las piedras".

"No sé mucho, pero sí sé cómo es él, y que no se invente cuentos o películas. Cuando estuvo conmigo yo creo que estaba volviendo con su novia y él no estaba siendo muy honesto, ya te lo digo yo. Aparte de conmigo, quedó con otra al día siguiente" ha zanjado, asegurando que no tiene interés en volver a hablar del torero.

¿Después de esta 'mala' experiencia, tiene Alba ganas de enamorarse y tener una relación tranquila? "No tengo ganas, no. Una relación sin ningún problema sí, pero de tener una relación estable tranquila, no" ha confesado de lo más sonriente, dejando en el aire si el cumple de Fonsi podría ser la ocasión perfecta para volver a 'desmelenarse': "No digo nada porque la otra vez dije una cosa de broma y luego fíjate, se me cumple, pero no vengo con intención de ligar aunque estoy soltera y puedo hacer lo que me de la gana". Sus declaraciones, ¡en el siguiente vídeo!