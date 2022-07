Alba Carrillo se pronuncia sobre las fotografías de Fonsi Nieto y Marta Castro

MADRID, 16 (CHANCE)

Hace unos días veíamos unas fotografías de Fonsi Nieto y Marta Castro disfrutando juntos de unas vacaciones con su hijo. Unas imágenes que reflejan la buena relación que hay entre ambos y que su prioridad es el hijo que tienen en común, algo que ya nos dijeron ambos cuando comunicaron su separación.

Europa Press ha podido hablar con Alba Carrillo y nos ha dejado claro que ella no tiene constancia de una posible reconciliación entre Fonsi Nieto y Marta: "Es que el niño es muy chiquitín, viajó con su mamá, fue para entregarle al niño. Es que tengo allí a un espía que me cuenta todo. No, se lo han pasado fenomenal los dos hermanitos, han estado muy felices. Que yo sepa no pero lo que quieran hacer me parece fenomenal, como yo hago lo que me da la gana también, aquí cada uno que haga lo que quiera".

Sobre qué pasará si ella encuentra un hombre con el que compartir la vida de nuevo, Alba bromea: "hombre, claro a mí que no me ponga ninguna pega que luego a dormir a su casa. Qué bien se va sola a los sitios, yo me voy cuando quiero".

Haciendo gala de su sentido del humor, Alba sale de la fiesta con dos jarrones repletos de flores para llevárselos a casa: "Me ha tirado el ramo y me ha tocado con jarrón y todo me lo llevo". La colaboradora acudía a la fiesta que organizaba Carmen Lomana hace unos días en su casa y sacaba su sentido del humor: "No veas como me queda esto en casa, mañana me hago un Instagram, no sabes cómo tiene eso montado Carmen".