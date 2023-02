Alba Carrillo reaparece y responde a las declaraciones de Jorge Pérez

MADRID, 23 (CHANCE)

Alba Carrillo ha vuelto a 'Ya es mediodía' después de la sonada reaparición de Jorge Pérez y de su mujer, Alicia Peña, en 'Déjate querer'. Una entrevista en la que el ex guardia civil confesó que su relación está más fuerte que nunca e insistió en que nunca había sido infiel a la madre de sus cuatro hijos, asegurando que no se ha contado toda la verdad de su 'affaire' con la modelo y dejando claro que en la noche 'de autos' estuvo en todo momento en contacto con su esposa y ella sabe qué es lo que realmente pasó con la ex de Feliciano López. Algo que él ha preferido no aclarar al tratarse de un tema que está en manos de la justicia, aunque sí ha 'denunciado' que los ataques que han sufrido tanto él como su mujer en estos tres meses han sido absolutamente demoledores.

Además, y sin dar nombres, Jorge confesaba que había una mujer que le había decepcionado profundamente y, es inevitable, todas las miradas se volvieron a Alba - por revelar públicamente que su tonteo no se quedó en los besos que intercambiaron en la cena de Navidad de Unicorn Tv, sino que mantuvieron relaciones sexuales -en la casa de Marta López una vez abandonaron la fiesta.

Este jueves la modelo ha dado la cara y, afirmando que su intención es ser "comedida" y "zanjar" de una vez por todas este asunto, ha dejado claro que ella "no se da por aludida con nada de lo que diga" tras las declaraciones de Jorge y ha acusado a su excompañero y a Alicia de mentir: "Vuelven a faltar a la verdad" ha asegurado, confesando que considera que en este caso la culpa es del cántabro porque su mujer lo que ha hecho es creerse su versión.

"Él me ha defraudado como persona. No me esperaba que después de tres meses se sentase para mentir. Y no hay que darle más bombo. Han hecho una pelota enorme y se les ha ido de las manos" ha añadido, repitiendo, en varias ocasiones y en clara alusión a Jorge, que "yo no he construiodo ni un minuto de mi vida sobre una mentira".

Muy seria, Alba ha finalizado su breve intervención insistiendo en que con estas palabras zanja la polémica de su 'affaire' con el ex guardia civil; un tema tan olvidado que, ha explicado, "lo zanjé en noviembre así que imagínate si está zanjado". Y del que, a pesar de que Jorge ha mentido en su reaparición, ha asegurado que no piensa volver a pronunciarse.