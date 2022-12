Alba Carrillo retoma la rutina tras su comentadísimo enfrentamiento con Bea Jarrín

MADRID, 9 (CHANCE)

En el ojo del huracán mediático desde hace 15 días por su 'affaire' con Jorge Pérez, Alba Carrillo tocaba fondo este martes. A pesar de haber confirmado su presencia en 'Fiesta, poco antes de su inicio daba plantón al programa confesando que estaba totalmente sobrepasada. Los comentarios y críticas desatados en su contra tras confesar que intimó con su hasta ahora amigo en la casa de Marta López - y revelar detalles íntimos como que es "menos suavón" de lo que se imaginaba antes de solucionar su tensión sexual 'no resuelta' - habrían pasado factura a la modelo, que habría acabado en urgencias con un ataque de ansiedad.

Sin embargo, con la misma fuerza que siempre Alba irrumpía por sorpresa este jueves en el plató de 'Fiesta' después de casi 72 horas 'desaparecida'. "He estado unos días mal, me he visto sobrepasada por todo lo que estaba ocurriendo y me he centrado en estar en casa con mis padres y mi hijo viendo pelis, sin atender a nada de lo que estaba ocurriendo, ese es el consejo que me dio alguien y, aunque me ha costado, lo he llevado a cabo. Ahora tengo que calmarme y decidir tranquilamente lo que voy a hacer" confesaba a Emma García, dejando entrever que podría contar por fin TODO lo que pasó con Jorge en el 'Deluxe'.

Además, y después de que el nombre de Bea Jarrín - amiga del cántabro - saliese a la palestra por su supuesto tonteo con Jorge en la fiesta de Unicorn y por haberse 'interpuesto' entre Alba y él en la famosa noche de autos, la ex de Feliciano no dudaba en arremeter contra ella: "Alucino que estas buenísimas periodistas no estén en Qatar o en Ucrania cubriendo la guerra y estén aquí hablando de Alba Carrillo. Lo que hizo hizo fue quedarse la primera de la cola para ver si también pillaba algo. Yo te vi con el cuello metido en el cuello de Jorge, estabas ahí para ver qué era lo que pillabas".

Un momento en el que Bea, indignada, irrumpía en plató para negar la mayor, asegurar que lo único que le une al ganador de 'Supervivientes 2020' es una buena amistad, y pedir respeto a Alba que, airada, abandonaba el programa no sin antes negarse a hablar con "esa señora" y 'aconsejar' a la periodista que se fuese a Ucrania a ganar el Pullitzer.

Unas declaraciones con las que deja claro que tiene fuerza para rato y ganas de guerra, aunque todavía está por ver en qué programa romperá su silencio. Lo que si que ha trascendido es el motivo de la presencia de la modelo en Mediaset ayer. Y es que como adelanta la cuenta 'Algo pasa TV', Alba participará este viernes en el 'Mediafest' junto a otros rostros conocidos de la cadena como Ana María Aldón, Rocío Carrasco o Makoke.

Sin confirmar ni desmentir esta sorprendente reaparición que a buen seguro da mucho que hablar, la modelo retoma la rutina y, acompañada por su madre Lucía Pariente y con una gran sonrisa, ha cumplido con varias gestiones pendientes y ha visitado una notaría cercana a su domicilio.