Alba Carrillo saca su versión más 'hot' al hablar de Canales Rivera

MADRID, 22 (CHANCE)

Tras las últimas imágenes en las que aparece en actitud muy cariñosa con el diestro Canales Rivera, Alba Carrillo habla sin pelos en la lengua sobre el momento personal que está viviendo en el que tiene muchas ganas de disfrutar. "No estoy abierta al amor, estoy abierta a la lujuria" ha dejado claro Alba cuando le preguntan por su nueva historia de amor.Con una gran sonrisa en el rostro y evitando hablar términos de pareja sobre Canales Rivera, Alba saca su lado más divertido con la prensa: "Que no, que pareja ni leches, que no inventéis, que es mi amigo y es amigo de mi madre". A pesar de las fotografías que hemos podido ver publicadas en las que Alba y Canales se muestran muy cariñosos en la noche madrileña, la colaboradora de televisión nos insiste en que no hay nada más: "Me voy que si no la lio. Al amor no estoy abierta, paso, los hombres no" deja claro Alba sobre la situación sentimental que vive en estos momentos.Con el sentido del humor que le caracteriza, Alba incluso se atreve a bromear sobre la estrecha relación del mundo del toro con los cuernos. "¿Tú qué quieres que me vuelvan a crecer ramificaciones o qué? Que los había dejado ya. La que no sabe lidiar tanto con los cuernos soy yo" sentencia la colaboradora.