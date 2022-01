Alba Carrillo vuelve a Mediaset tras su pelea con Jorge Javier y aclara qué queda de su affaire con Canales Rivera

MADRID, 13 (CHANCE)

El pasado 23 de diciembre se celebró la final de 'Secret Story', un programa marcado, más que por la victoria de Luna Onestini, por el tenso enfrentamiento que vivieron en directo Jorge Javier Vázquez y Lucía Pariente y que acabó con la madre de Alba Carrillo expulsada del plató.

La discusión se desencadenó cuando la concursante acusó a su compañera Cristina Porta de haber hecho trampas al ocultar un bolígrafo en la casa, sosteniendo que la organización era consciente. Algo que, logicamente Jorge Javier negó rotundo antes de increpar a una Lucía que, cada vez más enfadada, llamó "bravucón" al presentador antes de que éste la echase, no sin antes llamarla a ella y a su hija Alba "falsas" y "desagradecidas" y mandar un mensaje a la modelo: "cuidado con el Twitter. Yo no sé si mañana tendrás o no programa, pero cuidado, porque estamos hasta las narices, ¿te enteras? Yo no amenazo, ejecuto".

Lejos de amedrentarse, la colaboradora salía en defensa de su madre y, además de sentenciar su relación con Canales Rivera a los días de haber empezado - llamándole "cobarde" por callarse durante el enfrentamiento entre su madre y Jorge Javier - respondía al presentador con dardos envenenados a través de sus redes sociales: "¡Feliz Navidad a todos! Gracias por los mensajes. Y un deseo, nunca os hagáis tan ínfimos de espíritu que os defina esta frase: 'Era tan pobre que no tenía más que dinero'", publicaba el pasado 27 de diciembre.

Desde entonces, ni rastro de Alba Carrilo en Mediaset, lo que dio pie a que se rumorease si el presentador estrella de la cadena habría vetado a la colaboradora de 'Ya es mediodía'. Algo que el propio Jorge Javier desmintió recientemente y que hoy se ha confirmado con el regreso de la ex de Feliciano López a su programa.

Hemos podido hablar con Alba tras el programa y sonriente y tan clara como costumbre, ha respondido a una de las preguntas que más nos hemos hecho en los últimos días. ¿Qué queda de su incipiente affaire con Canales Rivera? ¿Está dispuesta a dar una segunda oportunidad al torero a pesar de su cobardía en el rifirrafe entre su madre y Jorge Javier?

"Nada, me cae muy bien pero ya está, ya no ha habido más conocimiento. Ni habrá ni nunca ha habido relación" ha asegurado muy risueña, confesando que a pesar de que ya no quiere nada con Canales Rivera, ha pasado por alto su 'desaire' al no defender a Lucía Pariente: "Hija, yo es que ya como no empiece a perdonar no me voy a llevar con nadie, ¿no? Voy a tener todo enemigos y tengo que salir a la calle" ha bromeado, en clara referencia a las polémicas que ha protagonizado con numerosos rostros conocidos, como Jorge Javier Vázquez, Isabel Rábago, Miguel Frigenti, Rocío Flores etc en los últimos tiempos.

