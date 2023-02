Alba Carrillo vuelve a las pasarelas vestida de flamenca

MADRID, 4 (CHANCE)

Que Alba Carrillo es una mujer todoterreno que nada se le pone por delante, lo sabemos, pero que también le guste desfilar con trajes de flamenca, era todo un secreto que poco ha tardado en desvelar. La colaboradora de televisión se ha dejado ver en la pasarela Flamenca Jerez Tío Pepe derrochando estilo mientras el artista Juan Peña le cantaba 'a tu vera' delante de todos los espectadores.

Alba nos ha dejado boquiabiertos en el desfile de los trajes diseñados por Amparo Macia y nos confesaba que estaba "muy bien, muy contenta" porque "me encanta la moda flamenca, me encanta la moda en general, es donde yo empecé y siempre me gusta desfilar".

La colaboradora de televisión también nos comentaba que le había hecho "muchísima ilusión, me llamó Juan que es amigo y la verdad es que siempre digo 'sí' porque me gusta mucho. Jerez siempre es un buen plan y nada, y los trajes de flamenca es son increíbles". Y es que para Alba es muy importante desfilar y más en esta tierra porque "ya vine hace años y la verdad es que estoy muy contenta. Siempre vengo aquí algunos veranos, mi hijo viene aquí de campamento, o sea que tengo un vínculo muy cercano".

De este modo, Alba ha vuelto a sus inicios. Desde que en 2007 comenzara en el programa 'Supermodelo', la modelo se convirtió en un personaje público que embaucaba a todos los espectadores y aunque lleva desde entonces trabajando en televisión, nunca ha dejado de lado su verdadera pasión: la pasarela.