Alba Díaz y Andrea, de 'La isla de las tentaciones'... ¡Como dos gotas de agua!

MADRID, 18 (CHANCE)

En uno de los mejores momentos de su vida mientras decide qué rumbo seguirá su vida profesional tras graduarse hace unos meses en 'Business & Communication' en la prestigiosa y elitista Universidad 'The College For Internaciotal Studies', Alba Díaz se ha convertido en una de las influencers más seguidas de nuestro país, y sus looks cómodos con un toque sexy y sofisticados le han granjeado numerosos seguidores y 'likes' en los últimos tiempos.

Como el último que ha compartido en Instagram, presumiendo de su llamativa pérdida de peso - al igual que su madre, Vicky Martín Berrocal, impresionante tras cambiar sus hábitos de vida y 'quitarse' 20 kilos de encima - con una minifalda negra con lentejuelas plateada, que ha combinado a la perfección con un cropped top, una blazer oversize y unas botas altas de piel estilo 'mosquetero', todo en color negro. Un look tan sensual como favorecedor que, sin embargo, nos ha llamado la atención por el parecido físico que tiene con uno de los rostros televisivos más polémicos de los últimos tiempos... ¡Andrea Gasca, de 'La isla de las tentaciones'!

Y es que aunque a priori se parecen lo que 'un huevo a una castaña', es innegable que en la última imagen que ha compartido Alba en Instagram tiene un aire - o más bien un fuerte viento - a televisiva Andrea, a la que actualmente estamos viendo dando rienda suelta a su pasión con Manuel (sí, el de la 'manita relajá') en 'La última tentación', donde ha sido desleal a su novio, Roberto, con el ex de Lucía y Fiama.

¿Y vosotros qué opináis? ¿Se parecen Alba y Andrea o ha sido todo fruto de nuestra imaginación por el retoque fotográfico del que han 'abusado' en sus últimas publicaciones en redes sociales?