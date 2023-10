Alba Díaz asegura que está viviendo uno de sus mejores momentos

MADRID, 14 (CHANCE)

Hace unos días, Vicky Martín Berrocal nos sorprendía entrevistando en su propio podcast a su hija, Alba Díaz. Muy sincera, la joven hablaba del bullying que sufrió de pequeña, de lo que le costó mudarse a Madrid tras tener todas sus amistades en Sevilla y de cómo vivió ella la separación de sus padres. Una charla entre madre e hija en la que demostraron que su vínculo es irrompible.

Esta semana se celebraron los 'Forbes Best Content Creators 2023' y allí pudimos ver a Alba Díaz y la preguntábamos precisamente por esa entrevista de su madre y por el momento en el que se encuentra y se mostró muy sincera. Ahora quiere "empezar mi camino" porque considera "que tengo mucho que aportar".

Ante nuestros micrófonos, Alba nos aseguraba que "es difícil ser hija de unos padres tan brillantes, tan profesionales y brillantes en lo suyo. Al final hay un techo que yo ya ni veo" y, además, no tenía pelos en la lengua al hablar de la retirada de 'El Cordobés': "Al final es su vida y yo seguiré con la mía. Las decisiones que tome serán las correctas y todos apoyaremos todos apoyamos a nuestro entorno y a la gente que queremos".

Ahora, la joven considera que está preparada para comenzar "una etapa nueva donde creo que estoy muy bien y soy creo que mi mejor" en la que no se le relacione tanto con ellos aunque "no sé cómo serán mis versiones futuras pero al final, considero que soy de mis mejores versiones".

Por último, la hija de Vicky nos aseguraba explicaba que "soy como el Osito Yogui, doy amor todo el rato, recibo amor todo el rato, me encanta. Creo que es súper necesario hoy en día, que el amor esté presente en nuestras vidas", por lo que tiene la puerta abierta al amor: "¿Qué te voy a decir? Yo abierta a que la gente me demuestre y me quiera y yo querer, sobre todo".