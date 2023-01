Alba Díaz confirma su noviazgo con una tierna publicación en Instagram

MADRID, 11 (CHANCE)

Poco conocemos de la vida sentimental de Alba Díaz. La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés' siempre ha intentado llevar con discreción su privacidad, pero lo cierto es que no siempre lo ha conseguido. Aunque se le ha relacionado con varios chicos, el único noviazgo formal que se le ha conocido ha sido el que mantuvo con Javier Calle.

Este jueves, después de trascender públicamente gracias a 'El Español' que tiene una nueva ilusión, ha confirmado este noviazgo con una fotografía en su perfil de Instagram acompañada con un texto de lo más emotivo, con el que refleja lo enamorada que está de su nueva pareja.

"No es el cómo ni es el cuándo pero nos han pillao'. Bastante parecido a lo que nos pasó cuando nos encontramos. No fue ni el cómo ni el cuándo, pero si quién. Lo llaman serendipia y yo lo quiero llamar suerte. Gracias por estar, pero sobre todo por ser" le ha dedicado la hija de Vicky a Alberto García Delgado, de 25 años.

Además, el futbolista ha querido comentar dicho post con una declaración de amor que no ha pasado desapercibida entre sus seguidores: "Todo pasa por algo, suerte la mía de tenerte a mi lado!". Una persona que ya conocería a todo el círculo de Alba, ya que su tía Rocío ha comentado también "amor del bueno". No cabe duda de que los dos tortolitos no querían anunciar tan pronto su relación, pero lo cierto es que se les ve de lo más ilusionados.