Alba Díaz, discreta con su vida, guarda silencio sobre las últimas novedades en su familia

MADRID, 23 (CHANCE)

Si Vicky Martín Berrocal nos tiene locamente enamorados por su forma de ser y por su generosidad cada vez que hay cámaras delante de ella, su hija también, aunque lo cierto es que suele ser mucho más discreta con su vida privada y no le gusta tanto estar en los medios de comunicación.

La joven, que mantiene una relación espectacular con su madre y su padre, está viviendo uno de los momentos más especiales a nivel personal. Cumpliendo sus sueños y sacando adelante sus estudios y además, es una de las influencers más seguidas a nivel nacional y sus amistades, cómo podemos ver en sus redes sociales, son rostros conocidos de nuestro país.

Hemos hablado con Alba Díaz y nos ha confesado que no suele hablar en las entrevistas porque no es una mujer de muchas palabras: "No soy mujer de muchas palabras". Y eso quizás sea lo que le diferencia con su madre, una mujer que aunque no suele estar delante de las cámaras, cuando ha estado y ha concedido entrevistas, nos ha dejado siempre sin palabras.

Sobre el nuevo puesto de Virginia Troconis como entrevistadora en el programa 'Corazón' de TVE, responde: "Corazón, a mí me encanta la vida. Toda la felicidad del mundo, a todos". Y es que Alba nos confiesa que no se le daría bien ser entrevistadora ni entrevistada: "No se me da muy bien no se me da muy bien".