Alba Santana despeja todas las dudas sobre la herencia de sus padres

MADRID, 23 (CHANCE)

El pasado 23 de junio Mila Ximénez fallecía tras un año luchando contra un cáncer de pulmón que le diagnosticaban tras finalizar el confinamiento en 2020. Una noticia que entristecía a todo el mundo que la conocía y que la había tratado alguna vez, por ser ella una periodista de raza, de esas que dejan huella.

Sin duda, este fue el golpe más duro al que ha tenido que hacer frente Alba Santana, hija de la periodista, que estaba muy unida a su madre y no se separó de ella ni un solo momento en la peor etapa para la colaboradora de televisión. Meses después, Alba volvía a vestirse de negro para acudir al entierro de su padre, Manolo Santana, gran figura del tenis español.

Es evidente que Alba no está pasando por su mejor momento, ya que sigue viviendo el duelo de sus padres. Algo que se hace todavía más dolorosos si hay de por medio especulaciones que no ayudan, como a las que hemos tenido que enfrentarnos estos días con la supuesta herencia que había recibido tras el fallecimiento de Mila Ximénez y Manolo Santana.

Este miércoles, Alba ha entrado por teléfono en 'Sálvame Diario' para hablar con Jorge Javier Vázquez y le ha confesado que: "Estoy, dentro de las circunstancias, mal". Ha intervenido públicamente para dejar claro que es mentira lo que se ha dicho sobre la supuesta herencia de su madre: "Me parece algo muy íntimo lo que un padre o una madre hayan dejado tras fallecer, que me duele que se prejuzgue, porque parece que significa que si mi padre no me hubiese dejado nada no me hubiese querido".

Alba ha dejado claro que está dolida con la muerte de sus dos padres, a pesar de que tenía una relación distinta con ambos: "Me duele, tenía una relación muy distinta con ellos, pero los quería muchísimo a los dos" y en cuanto a Mila, asegura que: "Lo que más me duele es saber que no voy a volver a verla". Alba ha terminado su intervención desvelando que lo que más desea en este momento es: "intentar estar bien para mis hijos, para mi marido y para mis padres, que sé que querrían verme bien, y no sé cómo hacerlo".