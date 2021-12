Alba Santana se despide de Manolo Santana con mensaje a la viuda del tenista, Claudia Rodríguez

MADRID, 14 (CHANCE)

En uno de los momentos más complicados de su vida tras perder a su madre, Mila Ximénez - fallecida a causa de un cáncer de pulmón el pasado 23 de junio - y a su padre, Manolo Santana, con apenas seis meses de diferencia, Alba Santana ha regresado a nuestro país para dar su último adiós al tenista, con el que no tenía ningún tipo de relación en los últimos años pero al que, no ha dudado en confesar, quería muchísimo.

Arropada en todo momento por su hermana Beatriz Santana, vestida de luto y con unas grandes gafas de sol negras para ocultar su dolor, Alba llegaba a la capilla ardiente instalada en la Caja Mágica en torno a las 15.00 horas de este lunes y, completamente abatida, se acercaba al féretro con los restos mortales del tenista. Muy emocionada y asombrada por las decenas de coronas de flores que ha recibido su progenitor, veíamos a la joven despidiéndose, entre murmullos y con unas palabras que siempre se quedaran para ella, de su padre.

Poco después, y demostrando su entereza, Alba nos atendía para darnos las gracias por nuestra presencia en un momento tan complicado para ella: "No sé lo qué decir* todavía no estoy recuperada de la última pérdida y estar aquí otra vez no puedo creer la verdad".

"La situación era difícil para vernos, pero adoraba a mi padre, lo quería muchísimo y ahora sé que descansa en paz. Lo mínimo que podía hacer era despedirme de él en persona, por lo menos venir, aunque no tengo relación con la viuda y no he venido a darle el pésame a ella. Pero sí me quería despedir de él personalmente y así va a ser", confesaba ante los micrófonos de 'Sálvame', evidenciando su nula relación con Claudia Rodríguez, a la que no se ha acercado en ningún momento.

"Aparte de que era un hombre maravilloso era un padre excepcional", añadía una emocionada Alba, reconociendo que "tuve la suerte de poder vivir con él cuando tenía más tiempo para dedicarme porque no estaba trabajando tanto y cuando pienso en él sonrío porque era un hombre alegre, cariñoso, un padre excepcional". "Tanto mi padre como mi madre han sido padres maravillosos", ha recordado.

Más sincera que nunca y alabando la humildad de su padre y lo inspiradora que ha sido su carrera para todos que luchan por conseguir un sueño, Alba ha confesado que "estos últimos años le he echado mucho de menos y es el último adiós. Solo he venido a despedirme de él".