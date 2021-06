Alba Santana y los hermanos de Mila Ximénez llegan al tanatorio hundidos

MADRID, 23 (CHANCE)

Un día que quedará para la historia de la televisión y de la prensa del corazón, 23 de junio del 2021, el día en el que Mila Ximénez ha perdido la batalla contra el cáncer que le fue diagnosticado hace un año. La periodista ha luchado con toda su fuerza hasta el último momento, demostrando y convenciéndose de que ganaría a esta enfermedad que finalmente le ha arrebatado la vida.

Desde junio del año pasado, no hemos dejado de ver a los hermanos de la colaboradora, Manolo, Encarni y Conchi, quienes no se han separado ni un solo momento del lado de la periodista. Le han acompañado a las sesiones del tratamiento, a dar paseos para despejarse, a las reuniones que ha tenido con sus amigos. Han sido sus manos y sus pies en los peores momentos y ahora, lloran su muerte como muchos rostros conocidos de televisión que no esperaban que llegase este día.

Los hermanos de la colaboradora de 'Sálvame Diario' han llegado juntos al tanatorio, con ellos también Alba Santana, su hija y su principal apoyo. Siempre confesó que la relación con ella era especial y única, pero lo cierto es que pensar en ella era su motivación para superar este cáncer de pulmón que padece desde el año pasado.

Manolo Ximénez, muy afectado, abandonaba el hogar de la colaboradora con gafas de sol y reflejando el dolor intenso que siente ahora que su hermana no está. En los asientos del interior del vehículo podíamos ver a sus hermanas y también a Alba Santana, quien se ha mostrado completamente rota de dolor durante estos días.

El hermano de Mila Ximénez, que ha sido su defensor siempre que la colaboradora ha concursado en un programa de televisión, llegaba al tanatorio agradeciendo a la prensa el cariño y el apoyo en este día tan triste. "Son momentos difíciles, gracias a todos" decía Manolo a la prensa con la voz entrecortada y aguantando el tipo ante los medios de comunicación.

Su llegada se ha producido pocos minutos antes de que Alba Santana, única hija de Mila Ximénez apareciese arropada por sus tías y de luto riguroso, con gafas de sol incluidas. Reflejando el dolor en sus rostros, las hermanas de la periodista no le han soltado la mano a su sobrina que no podía levantar cabeza en la puerta del tanatorio de la M-30.