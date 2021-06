Alba Santana recuerda en directo a su madre y emociona a todos los compañeros

MADRID, 24 (CHANCE)

Tan solo unas horas después de despedir definitivamente a su madre, Alba Santana ha sacado fuerzas de flaquezas para entrar en directo en 'Sálvame' agradeciendo el cariño ye l apoyo que han recibido en los últimos días desde que su madre entró en su etapa más crítica. "Era una loquita maravillosa, me quedo con esa definición" comentaba Alba muy orgullosa refiriéndose a su madre.Aunque siempre ha intentando mantenerse en un segundo plano mediático a pesar del foco que protagonizaba su madre, Alba asegura que no quiere perder el contacto con los colaboradores de 'Sálvame' a los que quiere mucho. "No voy a muchos eventos públicos, he estado en la sombra pero a partir de ahora, cuando haya algo para mamá, a lo mejor me cojo un vuelo para venir a veros, sé que a ella le hubiese gustado" ha explicado Alba durante la llamada en la que ha emocionado a los compañeros y amigos de su madre.Agradecida por la compañía que le han hecho a su madre en los últimos años en los que ella ha estado viviendo en Ámsterda, Alba reconoce que siempre ha estado muy tranquila porque sabía que su madre no estaba sola: "Yo tenía siempre clarísimo que erais su otra famila, me reconfortaba todo lo que la acompañabais. Muchas gracias a todos, de corazón".