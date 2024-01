Alba Silva aún se emociona al recordar el trágico accidente de Sergio Rico

MADRID, 15 (CHANCE)

Completamente centrados en la recuperación del futbolista, Sergio Rico y su mujer Alba Silva han reaparecido juntos en una nueva jornada de 'We Love Flamenco' para apoyar a Macarena Silva, hermana de Alba, que era una de las modelos sobre la pasarela. Al igual que Macarena estuvo noche y día al lado de su hermana durante el accidente de Sergio, ahora ellos han querido devolverle todo el apoyo en este nuevo compromiso profesional.Feliz de la evolución de su marido, Aba reconoce que aún no tienen el alta médica que le permita al futbolista volver al terreno de juego: "Está super bien, estamos felices por eso. Cada día mejor, todavía no tenemos el alta, pero bueno, confío que en febrero que es la próxima revisión nos puedan de dar el alta, con ganas de volver". A pesar de estar feliz en Sevilla donde puede disfrutar de su familia en el día a día, Alba reconoce que tiene ganas de volver a París: "Simplemente porque sería la señal que todo está perfecto. Tengo ganas que nos digan, que todo vuelve a la normalidad. Simplemente por eso".Tras haber celebrado recientemente su cumpleaños, Alba revela cuál ha sido su deseo de cumpleaños en este año que ha sido tan complicado para toda su familia: "Me vas a hacer emocionarme, estoy muy sensible, me emociono. La verdad es que tengo muchas ganas de pasar del todo esta pesadilla, que no ha sido fácil. Pero bueno, ese ha sido mi deseo hasta que gracias a Dios, esperemos, que pueda cumplirse y ya". Además, reconoce que para este 2024 tiene muchos proyectos profesionales en los que centrarse y salir adelante: "Gracias a Dios hemos empezado el año bien y espero que así siga y este año sea mejor que el anterior, que no es difícil".