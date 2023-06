Alba Silva explica cómo está evolucionando Sergio Rico: "Sabe perfectamente quienes somos"

MADRID, 26 (CHANCE)

Alba Silva, esposa del futbolista Sergio Rico, ha compartido una actualización sobre la evolución de la salud de su marido, quien se encuentra en una situación delicada tras su accidente en un caballo durante el Rocío.

Según Alba, Sergio está mostrando signos de mejoría y se está comunicando con ellos de manera sorprendente: "Va mejorando. Se comunica, se comunica Sergio. Se comunica. Nos llama por nuestro nombre y todo, él sabe perfectamente quiénes somos todos los que entramos y la memoria genial". Estas palabras ofrecen un rayo de esperanza en medio de la incertidumbre que rodea la condición de Sergio Rico.

Sin embargo, Alba también informó que Sergio todavía se encuentra en la unidad de cuidados intensivos (UCI). Aunque ella espera que pronto sea trasladado a planta, reconoce que los médicos deben tomar esa decisión cuando consideren que es seguro hacerlo: "Yo espero que lo pasen a planta lo más pronto posible, pero ellos tienen que estar seguros y todavía no lo han decidido. Así que cuando lo decidan, confiamos en ellos".

Alba admitió que no sabe con certeza si Sergio es consciente del accidente que sufrió. Afirmó: "Creo que no, pero es que todavía no podemos saberlo hasta que él no pueda hablar (*) Intentamos que él esté bien, tranquilo mientras estamos juntos y ya está". La familia confía plenamente en los profesionales médicos y su criterio en el proceso de recuperación de Sergio.

La situación de Sergio Rico ha generado una gran preocupación en el ámbito deportivo y entre sus seguidores. La noticia de su mejora y su capacidad de comunicarse es un alivio para todos los que esperan su pronta recuperación.