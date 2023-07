Alba Silva, mujer de Sergio Rico, nos desvela sus últimos avances

MADRID, 24 (CHANCE)

Sergio Rico continúa con su recuperación en el Hospital Universitario Virgen del Rocío mientras su mujer, Alba Silva, permanece a su lado noche y día. Si hace tan solo unos días la joven compartía la primera foto de su marido tras el accidente en El Rocío, en esta ocasión ha sido ella misma la que ha confirmado que la recuparación de su marido sigue viento en popa.Estos meses están siendo especialmente complicados para la pareja que ha celebrado su primer aniversario de boda en el hospital, sin duda una prueba de amor que han superado con creces. "No es dónde, sino con quién", escribía la periodista decorando sus palabras con un GIF de un corazón, haciendo referencia a la unión del matrimonio en estos duros instantes.Ahora, que las noticias sobre el portero son más alagueñas, Alba reconoce que le quedan muchas semanas de ingreso hospitalario, un dato que no les importa tras haber logrado que Sergio saliera de la UCI y subiera a planta. "Está en planta, poco a poco, despacito, pero intentando cada día mejorar un poquito" nos ha explicado Alba a la salida del Hospital. Con mucho trabajo de fisioterapia por delante, la mujer de Sergio no pierde la esperanza: "Tiene que recuperarse al 100%" nos reconocía tras pasar un día más a su lado.Aunque el portero del Paris Saint-Germain está completamente entregado a su recuparación para poder regresar a casa y recuperar su vida cuanto antes, por el momento tendrá que seguir ingresado en el hospital: "Ójalá pronto, pero de momento tiene que seguir aquí hasta que salga del todo perfecto".