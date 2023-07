Alba Silva nos desvela cómo está Sergio Rico tras su abandono de la UCI

MADRID, 7 (CHANCE)

Hace unos días conocíamos que Sergio Rico había abandonado la UCI debido a su evolución positivamente. Alba Silva nos confesaba que "le han subido a planta gracias a Dios y va todo muy bien. Estamos muy contentos". Después de semanas de incertidumbre y mucho dolor, la mujer del futbolista sonreía por fin ante las buenas noticias.

Este viernes, Europa Press ha podido hablar con Alba y nos ha explicado que Sergio está "muy bien, gracias a Dios" y que "estamos contentos con su evolución" porque "está evolucionando a pasos agigantados y ellos están súper contentos con él. Además Sergio le ha puesto mucho ímpetu y mucha fuerza y es como digo siempre un campeón".

La periodista nos aseguraba que pese a que le van contando cosas del exterior, la prioridad del futbolista: "él ahora mismo está en lo que tiene que estar que es recuperarse, evidentemente le contamos información del exterior, pero ahora mismo no es su principal preocupación"

Además, Alba nos ha confesado que por el momento Sergio solo recibe la visita de familiares: "ahora mismo solamente le está visitando la familia porque así nos lo han recomendado" y será más adelante cuando "podremos ir poco a poco contándole más cositas".

Por último, Alba nos ha comentado que desconoce si en un par de semana su marido podría recibir el alta como se está comentando: "No lo sé, no lo sé porque los médicos no se han querido tampoco coger las manos. Ojalá pero no lo sé, no te lo puedo decir al 100% seguro".