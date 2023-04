Albares acusa al PP de querer estar "desinformado" sobre presidencia de la UE tras plantón a reunión con eurodiputados

ESTRASBURGO (FRANCIA), 17 (EUROPA PRESS)

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado este lunes que el Partido Popular se equivoca al dar plantón en la reunión con eurodiputados españoles en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, acusando a los 'populares' de querer estar "desinformados" y de usar cualquier tema internacional, como la cumbre Iberoamericana o la relación con Marruecos, para atacar al Gobierno.

"Creo que el Partido Popular se equivoca siempre y en esta ocasión se ha vuelto a equivocar. Hay momentos en los que uno debe ser oposición, pero hay momentos en los que uno tiene que ser España", ha señalado el jefe de la diplomacia española en declaraciones a la prensa tras la reunión con eurodiputados españoles en Estrasburgo, que el PP ha boicoteado al reclamar que antes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúna con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para informarle de las prioridades de la presidencia española.

Albares ha insistido en que el PP instrumentaliza asuntos internacionales para atacar al Ejecutivo de Pedro Sánchez y ha pedido que "recapacite" y "dejen la actitud de estar peleados con todo y contra todos".

"No se puede estar peleado contra los líderes latinoamericanos cuando estamos en plena Cumbre Iberoamericana con una delegación encabezada por su Majestad el Rey. No se puede estar peleado contra Marruecos cuando tenemos una frontera terrestre común que tenemos que gestionar y tantos desafíos conjuntos. Y no se puede estar peleado con Europa y con la Presidencia de la UE cuando precisamente estamos a semanas de que España encare esa presidencia de la UE", ha expuesto.

EL PP "BUSCA ESTAR DESINFORMADO"

En todo caso, el titular de Exteriores ha eludido responder si Sánchez tiene previsto reunirse con el líder de la oposición para tratar la agenda de la presidencia española y ha insistido en que los 'populares' están "sobradamente informados" sobre la agenda tras comparecencias parlamentarias y reuniones de la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea (CARUE).

"Hoy tenía otra oportunidad para estar informado y lo ha rechazado. Así que por lo tanto, casi diría, el Partido Popular busca estar intencionadamente desinformado", ha afirmado.

Según el ministro, los representantes del PP solo tienen que hacerle una llamada para tener la información que necesite en materia europea y ha defendido una buena relación con el resto de grupos políticos a nivel parlamentario. "Nunca he recibido ninguna llamada del Partido Popular, a pesar de que con una llamada podrían tener la información", ha asegurado.

El PP ha consumado este lunes su plantón al ministro de Exteriores en la reunión con los eurodiputados españoles en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia, a la que han acudido todos los partidos adscritos a grupos parlamentarios.

Para los populares es una "anomalía democrática" que el presidente del Gobierno no se reúna con el dirigente del PP para trabajar de forma conjunta los temas de la presidencia española de la Unión Europea.

La líder del PP en la Eurocámara, Dolors Montserrat, ha asegurado que el Ejecutivo "prefiere reunirse con Bildu" a sentarse con los 'populares' y ha subrayado que la presidencia semestral de España "no es de Sánchez, sino propiedad de todos los españoles".