Albares cree que la UE ha demostrado a Rusia con sus sanciones que sus advertencias "no eran simples palabras"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, ha defendido que con las sanciones impuestas a Rusia por su decisión de reconocer la independencia de Donetsk y Lugansk la Unión Europea ha demostrado que sus advertencias no eran "simples palabras" y ha prevenido que si hay una agresión militar serán "masivas".

"Prometimos reaccionar con rapidez y lo hemos hecho", ha destacado Albares en declaraciones a la prensa en París al término de un consejo informal de ministros de la UE en el que se ha acordado un paquete de sanciones que afectarán a personas relacionadas con el reconocimiento de las dos regiones separatistas ucranianas, así como a entidades financieras.

"Hemos demostrado que no eran simplemente palabras cuando decíamos que actuaríamos contundentemente ante cualquier actuación de Rusia", ha resaltado Albares, advirtiendo de que "si se produce una agresión militar por parte de Rusia, las sanciones serán masivas y mucho más contundentes" que las de hoy y "afectarán y dañarán a la economía rusa de manera muy determinante".

El ministro ha resaltado que "los europeos seguimos unidos" y que "a pesar de la inaceptable escalada que ha realizado Rusia, seguimos pensando que todavía se está a tiempo de volver al diálogo, la negociación y las vías diplomáticas". En este sentido, ha dejado claro que "nadie se prepara en la UE para ningún conflicto bélico".

ESPACIO PARA EL DIÁLOGO

La UE sigue queriendo "dejar el mayor espacio posible" al diálogo aunque "Rusia no lo pone fácil", ha reconocido Albares, tras confirmar que el presidente ruso, Vladimir Putin, no se verá afectado por el nuevo paquete de sanciones. "Todavía no es tarde", ha abundado, aunque "da la impresión de que Rusia no piensa lo mismo".

Dicho esto, ha asegurado que la respuesta militar "no está encima de la mesa" y ha puesto de relieve la decisión de Alemania de congelar el gasoducto 'Nord Stream 2', lo cual pone de manifiesto "la determinación de los europeos frente a este desafío de Rusia".

El jefe de la diplomacia también ha admitido que "cada vez parece más complicado que la UE pueda tener una relación normal con Rusia" si bien no esto lo que quiere el bloque, que apuesta por "una relación mutualmente beneficiosa".

Por otra parte, Albares ha indicado que ha hablado por teléfono con su homólogo ucraniano, Dimitro Kuleba, a quien ha trasladado el apoyo de España y su disposición a hacer llegar ayuda humanitaria, "fundamentalmente material médico y medicinas" en coordinación con la UE y otros estados miembro, gesto que este ha agradecido.

Según Kuleba, Albares le ha garantizado que "España apoya las sanciones de la UE contra Rusia y prepara apoyo práctico adicional para Ucrania". "Agradecido a los amigos españoles por estar junto a Ucrania en este tenso momento", ha escrito en su Twitter.