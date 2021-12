Albares defiende el perfil dialogante de Celaá como embajadora en el Vaticano: "Lo hará estupendamente"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha elogiado el perfil de la exministra Isabel Celaá como embajadora ante el Vaticano, por su experiencia política, su "diálogo" y su "talante": "Lo hará estupendamente", ha sentenciado en su comparecencia en el Senado.

Según ha explicado, el nombramiento de Celaá como embajadora aún no es oficial, ya que, por el momento, España ha solicitado el placet al Vaticano y está esperando la respuesta.

Albares, quien considera que "uno puede ser un gran profesional siendo o no diplomático", no ve problema en que se haya elegido a una exministra para esa legación diplomática ante la Iglesia católica, pues ha subrayado que El Vaticano "es un Estado muy particular" con el que las relaciones "son de otro tipo", distintas a las de los países de nuestro entorno.

Por ello, asegura que el Gobierno ha querido apostar por una "persona de diálogo, de talante y con amplia experiencia política en el mejor sentido". Celaá ha sido ministra de Educación y Portavoz del Gobierno y responsable de la última reforma educativa, que fue contestada por colegios concertados y religiosos al entender que les discriminaba.

Frente a las críticas de PP y Vox, el ministro ha recordado que "no es la primera vez" que se opta por una persona de este perfil no diplomático para encabezar la delegación española en la Ciudad del Vaticano. "Lo hará estupendamente para mejorar las relaciones", ha zanjado.