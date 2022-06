Albares defiende que la inclusión del flanco sur en el concepto de la OTAN no es "ofensiva hacia nadie"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se ha mostrado satisfecho de que la OTAN haya incluido en su Concepto Estratégico la amenaza que emana del flanco sur y ha dejado claro que no debe interpretarse "de forma ofensiva" por ningún país.

En declaraciones a la prensa al término de la primera jornada de la cumbre de la OTAN en Madrid, ha celebrado que el Concepto Estratégico aprobado por los líderes aliados "incluye el flanco sur muy claramente y también, como ha venido pidiendo España", los ciberataques, el terrorismo y "el uso político inaceptable de los movimientos migratorios irregulares", así como "el uso político inaceptable como arma de los flujos energéticos para golpear nuestra soberanía e integridad territorial".

Ahora que los aliados saben "cuáles son las amenazas" se trata de buscar el diálogo con los países del flanco sur porque "muchos de nuestros desafíos son también sus desafíos", entre los que ha citado el terrorismo o la inmigración irregular.

Ese es precisamente el objetivo, ha explicado, de la cena que mantendrán esta noche los ministros de Exteriores de la Alianza, a la que han invitado a sus homólogos de Jordania y Mauritania, en la que van a "abordar juntos la mejor manera de hacer frente a los desafíos que son de todos".

Así las cosas, ha rechazado que con esta inclusión del flanco sur y también del uso de la inmigración como herramienta de presión se esté tratando de señalar a ningún país en concreto, tras ser preguntado sobre Turquía y Marruecos.

"No se trata de que se vea de forma ofensiva hacia nadie", ha recalcado el ministro, insistiendo en que "la OTAN no es una alianza ofensiva, sino defensiva" que existe "para dar respuesta a amenazas no para ir hacia ningún país".

Lo que busca la OTAN, ha insistido, y lo que se tratará en la cena de ministros, es "colaborar, cooperar, dialogar y sacar recetas comunes entre los países de la Alianza y los del flanco sur".

En cuanto a la posibilidad de que en un futuro la Alianza despliegue alguna misión en los países del sur, Albares ha explicado que por ahora lo que hace el Concepto es establecer las amenazas que puede haber de cara a la próxima década y luego la OTAN "desplegará las medidas que sean necesarias según se vayan produciendo amenazas a lo largo de esta década". "Si son amenazas militares la respuesta será una, si son amenazas híbridas la respuesta será otra", ha rematado.